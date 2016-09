Meininger Hotels: Stühlerücken in der Chefetage

30.09.2016 Top hotel

Meininger Hotels hat drei Wechsel in der Führungsetage bekanntgegeben. Bereits seit August ist Eva Bachmann Director Acquisitions and Strategy. Ab Oktober übernimmt Michael Gies die Position des Chief Finance Officer und Boris Jaster wird neuer General Counsel.

Michael Gies verfügt über langjährige internationale Erfahrung im Finanzbereich in verschiedenen Branchen. Zuletzt war er als Group CFO der Hess Group mit Sitz in Luxemburg tätig, wo er mit der Überwachung der Funktionsbereiche Finanzwesen, HR, IT, Lieferkette und Risikomanagement betraut sowie als direkter Vorgesetzter für die lokalen CFOs verantwortlich war.

Boris Jaster verfügt über mehr als zwölf Jahre professioneller Erfahrung in seinem Metier, darunter Prozessführung, Schlichtung, Unternehmensrecht, M&A, Compliance und Baurecht. Zuletzt war er als Director of Legal & Chief Compliance Officer der Tele Columbus AG in Berlin tätig.In seiner neuen Rolle als GC für Meininger übernimmt Jaster die Verantwortung für verschiedenste rechtliche Belange, unter anderem in den Bereichen Liegenschafts-, Unternehmens- und Handelsrecht, und leistet Unterstützung bei Fragen in den Bereichen Beschäftigung, Compliance und Aufsichtsrecht.

Eva Bachmann übernimmt zusätzlich zu ihrer Position als Director Acquisitions and Strategy die Funktion des Executive Assistant des CEO. Sie ist bereits seit September 2013 für Meininger im Development Bereich tätig. Sie stieg als Development Manager ins Unternehmen ein, baute dort das Development Team auf und wurde bereits im Januar 2015 mit der neuen Funktion des Acquisition und Strategy Managers betraut. Zuvor hatte sie drei Jahre die Position des Senior Analyst bei CBRE Hotels in London im Bereich Asset Management, Beratung und Akquisitionsstrategie inne.

In ihren aktuellen Funktionen arbeitet Eva Bachmann vom Londoner Büro aus eng mit Hannes Spanring, dem CEO des Unternehmens, zusammen. Im Fokus ihrer Aufgaben stehen dabei die strategische Ausrichtung sowie die Expansion. Ziel ist es, innerhalb der kommenden drei Jahre das Portfolio auf circa 40 Hotels zu erweitern. Dabei liegt der Schwerpunkt nicht mehr nur auf Europa, sondern auch auf einer möglichen Expansion nach Nordamerika und Asien.