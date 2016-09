Online-Vertrieb: So funktioniert automatisiertes Revenue Management

30.09.2016 Top hotel

Nach Informationen des Revenue Management-Experten Ideas setzt die Hotellerie zunehmend automatisierte Lösungen ein, um den Geschäftswert zu erhöhen, Revenue Managern mehr Zeit für wichtigere Aufgaben zu geben, strategischer zu planen und sinnvollere Preisentscheidungen zu treffen, die den Gesamtumsatz fördern. 5 Beispiele aus der Praxis.

1. Einträgliche Nachfrage verstehen und erfassen

Beginnen Sie mit einem fundierten Verständnis der Gesamtnachfrage für Ihr Hotel. Dazu gehört auch, welcher Anteil der Gäste in der Regel storniert, nicht erscheint oder vorzeitig abreist. Die Kenntnis Ihrer uneingeschränkten Nachfrage (der Nachfrage, die Sie befriedigen könnten, wenn Ihr Hotel unbegrenzt viele Zimmer hätte) und der bereinigten Vorhersage ist für profitable Umsatzentscheidungen unverzichtbar.

2. Preise zur Erzielung optimaler Erträge festlegen

Berücksichtigen Sie bei der Preisgestaltung für die Öffentlichkeit die Anreisetage und die Aufenthaltsdauer. Je höher der Tarif steigt, desto weniger Interessierte buchen wahrscheinlich das Produkt. Wenn jedoch das Anreisedatum näher rückt und der Bedarf zunimmt, spielt der Preis eine immer geringere Rolle. Die Tarif-Festlegung dient zudem als Preispunkt für verschiedene Produkte, z. B. Angebote für Unternehmen mit vereinbarten Rabatten. Betrachten und analysieren Sie auch die Preise Ihrer Mitbewerber und deren Einfluss auf die Nachfrage nach Ihren Zimmern. Das richtige Gleichgewicht bei der Preisgestaltung sorgt für eine optimale Bilanz.

3. Die wertvollsten Buchungen für alle Termine annehmen

Es ist zwar verlockend, sich nur auf Spitzenzeiten mit hohen Preisen und Bedingungen für die Mindestaufenthaltsdauer zu konzentrieren, aber denken Sie auch an die übrigen Zeiten und überlegen Sie, welche Nachfrage für alle Ankunftstage und für unterschiedlich lange Aufenthalte besteht. Damit (zusammen mit dem Wissen, wann Ihre lukrativsten Buchungen erfolgen) können Sie festlegen, wie viele Buchungen von niedrigerem Wert Sie annehmen sollten, um den Umsatz zu maximieren. Eine wertorientierte Ertragsstrategie führt zu optimalen Einnahmen, indem über alle Anreisetage und Aufenthaltslängen hinweg die wertvollste Nachfrage befriedigt wird. Mit einer solchen Strategie können Sie Ihre Schulternächte in stark ausgelastete Nächte und Ihre schwach ausgelasteten Nächte in Schulternächte verwandeln – bei gleichzeitiger Erhöhung des RevPAR.

4. Umsatzeinbußen durch Stornierungen und No-Shows vermeiden

Seien Sie auf Stornierungen, No-Shows, vorzeitige Abreisen und Gruppenbereinigungen vorbereitet, damit Ihnen kein potenzieller Umsatz entgeht. Wenn Sie die Nachfrage besser verstehen, können Sie die Überbuchung nach Zimmertyp und das strategische Upselling höherer Zimmerkategorien gezielter planen. Mit diesen proaktiven Maßnahmen stellen Sie sicher, dass Ihr Hotel ausgebucht ist und dass Ihnen keine potenziellen zusätzlichen Einnahmen durch die Ausgaben der Hotelgäste entgehen.

5. Die rentabelsten Buchungsanfragen annehmen

Anfragen für Gruppenbuchungen, Tagungen und Veranstaltungen können die Rentabilität steigern, vor allem wenn sie zu den richtigen Bedingungen und zum richtigen Preis erfolgen. Gruppenbuchungen zum falschen Zeitpunkt können dagegen negative Auswirkungen auf die Einnahmen haben, weil sie die normalen Gästebuchungsmuster stören und Termine für potenziell profitablere Geschäfte blockieren. Welche Gruppenanfragen am meisten einbringen, lässt sich nur durch eine Einschätzung der belegten Räumlichkeiten (Zimmer und Tagungsräume) und durch den Vergleich der Rentabilität der Gruppenanfrage mit der Rentabilität der verdrängten potenziellen Gäste bestimmen.

Weitere Infos: www.ideas.com