Best Western Hotels and Resorts: Neues Franchisemodell SureStay angekündigt

Best Western Hotels and Resorts

29.09.2016 Top hotel

Im Dezember wird Best Western in Nordamerika mit SureStay ein alternatives Franchisemodell starten. Als „White-Label“-System wird die Verbindung von SureStay zu Best Western für Kunden nicht erkennbar sein. Für Franchisenehmer bietet die Nutzung von SureStay verschiedene Vorteile gegenüber herkömmlichen Modellen.

Zu SureStay gehören drei Marken: SureStay Hotel (Premium Economy), SureStay Plus Hotel (Lower Midscale) und SureStay Signature Collection (Midscale Soft Brand). Für Verträge unter dem Franchisemodell gelten bestimmte Bedingungen, die sich nach den von der Asian American Hotel Owners Association (AAHOA) entwickelten Prinzipien für Fair Franchising richten. Beispielsweise gibt es für Franchisenehmer leichtere Kündigungsregelungen sowie die Option der Mitbestimmung in Beratungskomitees.

Für Best Western stellt SureStay eine Möglichkeit dar, unabhängig vom Kernunternehmen einen neuen Markt zu erschließen. Die Franchisenehmer können im Gegenzug unter anderem den OTA Provisionssatz von Best Western nutzen, erhalten digitale Dienstleistungen und Beratung und werden vom Global Sales Team unterstützt. Voraussetzung ist die Einhaltung des SureStay Service Promise sowie eine Bewertung auf TripAdvisor von mindestens 3.5 Punkten.

SureStay wurde zunächst für den nordamerikanischen Markt entwickelt. Ob und wie es auch in Europa umgesetzt werden kann oder wird, ist derzeit noch offen.