Die USA sind derzeit unschlagbar wenn es um den Ausbau des Hotelportfolios geht. Die Datenbank von Tophotelprojects verzeichnet aktuell 1189 Projekte mit mehr als 230.000 Zimmern. Besonders die beliebten Staaten Florida, Kalifornien und New York versuchen sich auf die ansteigenden Touristenzahlen vorzubereiten.

Aber auch Touristenhotspots wie Las Vegas und Seattle werden in den kommenden Jahren mit herausragenden Hotelprojekten glänzen. In Fokus der aktuellen Bauprojekte in den USA stehen unter anderem die 57 großen Resort- und Hotelanlagen die mit mehr als 500 Zimmern auf den Markt gehen werden.

Besonders Las Vegas begeistert immer wieder mit Hotels der Superlative. Neben dem Venetian Resort Hotel (7128 Zimmer) und dem MGM Grand (6852 Zimmer), soll Anfang 2019 das Resort World Las Vegas mit vier Hoteltürmen und mehr als 6.500 Zimmern öffnen.

Top 5 Hotelprojekte USA (nach Zimmeranzahl)

Resort World Las Vegas – 6.583 Zimmer – Eröffnung 2019

Marriott Marquis Miami World Center – 1700 Zimmer – Eröffnung 2018

Gaylord Rockies Resort & Convention Center in Aurora – 1504 Zimmer – Eröffnung 2018

Fifth Avenue Landing in San Diego – 1396 Zimmer – Eröffnung noch unbekannt

808 Howell in Seattle – 1264 Zimmer – Eröffnung 2018

Quelle: www.tophotelprojects.com