Hotelmarkt Deutschland: Top-Performance in den Metropolen

29.09.2016 Top hotel

Eine durchweg positive Entwicklung assistierte PKF Hotelexperts den deutschen Stadthotels im 1. Halbjahr 2016, die insbesondere infolge der Preissteigerung (+4,6 %) ihren RevPAR auf rund 80 EUR erhöhen konnten (+5,9 %). An zwei Standorten sorgte das Messegeschäft für enorme Zuwächse.

Entwicklung der TOP 6-Städte

Berlin

Die Bundeshauptstadt verzeichnete im ersten Halbjahr mit rund 14 Mio. Übernachtungen in allen Beherbergungsbetrieben einen neuen Rekordwert und somit ein Plus um 4,3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Trotz der insgesamt höheren Nachfrage war die durchschnittliche Zimmerbelegung der Hotels in der untersuchten Stichprobe nahezu konstant auf dem Vorjahresniveau von 75,5 % (-0,1 %). Der durchschnittliche Netto-Zimmerpreis konnte jedoch um 3,1 % gesteigert werden, sodass auch ein RevPAR-Zuwachs um 3,1 % auf rund 73 EUR erzielt wurde.

Düsseldorf

Auch Düsseldorf konnte zwischen Januar und Juni 2016 deutliche Zuwächse bei der Beherbergungsnachfrage erzielen: Mit rund 2,2 Mio. Übernachtungen wurde der Vergleichswert des Vorjahreszeitraumes um 3,5 % übertroffen, was unter anderem auf den vollen Messekalender zurückzuführen war. Das starke Messejahr mit den Leitmessen drupa (Vier-Jahres-Turnus) und Wire&Tube (Zwei-Jahres-Turnus) spiegelt sich auch in der Stichprobe der untersuchten Drei- bis Fünf-Sterne- Hotels wider. Diese konnten bei einem leichten Belegungszuwachs um 2,5 % den durchschnittlichen Netto-Zimmerpreis auf rund 140 EUR deutlich erhöhen (+15,8 %). Folglich wurde eine signifikante RevPARSteigerung um 18,7 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf rund 94 EUR erzielt.

Frankfurt

Frankfurt verzeichnete im ersten Halbjahr 2016 rund 4,3 Mio. Übernachtungen und damit 3,1 % mehr als im Vorjahreszeitraum. In der unter-suchten Stichprobe konnte die durchschnittliche Zimmerbelegung der erfassten Hotels um 1,9 % auf 71,8 % leicht erhöht werden. Zugleich musste jedoch eine leicht rückläufige Entwicklung beim Netto-Zimmerpreis auf rund 115 EUR (-1,3 %) hingenommen werden. Dies ist unter anderem auf den turnusbedingten Wegfall einiger Messen aus dem Vorjahr (z. B. ISH und Achema) zurück-zuführen. Der RevPAR lag bei rund 82 EUR und somit nur marginal über dem Vergleichswert aus dem Vorjahreszeitraum (+0,6 %).

Hamburg

In Hamburg wurde mit insgesamt rund 6,2 Mio. Über-nachtungen in allen Beherbergungsbetrieben die deutlichste Nachfragesteigerung der untersuchten Primärstandorte erzielt (+5,7 %). Dennoch hat sich die durchschnittliche Zimmerbelegung in den Hotels der untersuchten Stichprobe gegenüber dem Vorjahreszeit-raum leicht rückläufig auf 76,6 % entwickelt (-1 %). Ursächlich hierfür war unter anderem das Ausbleiben verschiedener Kongresse, wie z. B. EHAP-Kongress und Röntgenkongress, die im ersten Halbjahr 2015 statt-fanden. Da trotz niedrigerer Belegung das Preisniveau in den erfassten Hotels erhöht werden konnte (+3,6 %), wurde insgesamt ein RevPAR-Zuwachs um 2,5 % auf rund 93 EUR erzielt.

Köln

Aufgrund des schwachen Messejahres wurden in Köln zwischen Januar und Juni rund 6 % weniger Übernachtungen verzeichnet als im Vorjahres-zeitraum. Dementsprechend war auch die Performance-Entwicklung in den Hotels der unter-suchten Stichprobe insgesamt negativ und es musste mit rund 96 EUR ein niedrigerer RevPAR verzeichnet werden als im Vorjahreszeitraum (-2,5 %). Diese rückläufige Entwicklung ist auf das niedrigere Preisniveau zurückzuführen (-3,2 %), während die durchschnittliche Zimmerbelegung auf rund 77 % marginal erhöht werden konnte (+0,7 %).

München

Mit rund 6,5 Mio. Übernachtungen wurde in München im ersten Halbjahr 2016 ein neuer Rekordwert erreicht (+3,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum). Außerdem zeigten die KPIs der untersuchten Hotels der Stichprobe zum Teil deutliche Zuwächse, sodass insgesamt die höchste RevPAR-Steigerung aller Primärstandorte erzielt werden konnte. Dabei war der April der mit Abstand stärkste Monat aufgrund der Weltleitmesse bauma (alle drei Jahre). Im ersten Halbjahr wurde eine signifikante Preiserhöhung um 17,8 % auf rund 117 EUR verzeichnet; zugleich lag die durchschnittliche Zimmerbelegung rund 1,6 % höher als im Vorjahres-zeitraum, wodurch sich ein RevPAR von 89 EUR und somit eine Steigerung um insgesamt 19,6 % ergab.

Sekundärstandorte

Auch die Hotels in den untersuchten Sekundärstandorten konnten – bis auf Dresden – eine positive Bilanz im ersten Halbjahr ziehen. Klarer Sieger in Bezug auf den RevPAR-Zuwachs war Essen mit einer Steigerung um 25 % auf rund 61 EUR. Die Stadt konnte unter anderem vom starken Messejahr in Düsseldorf profitieren. Ebenfalls deutliche Zuwachsraten wurden in Nürnberg (+19,7 %) und Leipzig (+18,3 %) erzielt, da sowohl die Zimmerbelegung als auch das Preisniveau gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöht werden konnten. Die Hoteliers in Dresden kämpfen dagegen nach wie vor mit den Auswirkungen der anhaltenden PEGIDA-Demonstrationen und mussten als einziger Sekundärstandort eine rückläufige Entwicklung der Zimmer-belegung (-3,8 %) auf 65,4 % hinnehmen. Das Preisniveau war nahezu konstant (-0,5 %), was insgesamt zu einer negativen RevPAR-Entwicklung auf 46 EUR (-4,3 %) führte. Somit bleibt Dresden das Schlusslicht der Stichprobe.

Quelle: www.pkf.de