Hotelmarkt Leipzig: Plateno wächst im deutschsprachigen Raum

29.09.2016

Zwei neue Hotelprojekte will die chinesische Plateno Group im nächsten Jahr in Deutschland umsetzen. In München und Leipzig entstehen jeweils ein 7 Days Premium Hotel.

Der Münchner Newcomer mit 91 Zimmern soll im vierten Quartal 2017 eröffnen. Zielgruppe sind sowohl Leisure- als auch Businessgäste; für Letztere werden in der Lobby Arbeitsplätze eingerichtet. Das Haus liegt in Sendling mit gutem Anschluss zur Innenstadt. Das zweite neue Projekt entsteht nahe des Leipzig / Halle Airports in Zusammenarbeit mit der Property Team AG aus Hamburg. Dort werden ab Ende nächsten Jahres 150 Zimmer zur Verfügung stehen.

Die Plateno Group, deren europäische Tochtergesellschaft ihren Sitz in Berlin hat, ist in Österreich mit der Marke 7 Days Premium in Salzburg und Linz vertreten. In Deutschland baut das Unternehmen bereits in Berlin-Schönefeld ein 7 Days Premium.

Quelle: Hospitality Net