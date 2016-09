Motel One: Acht Eröffnungen für 2017 geplant

29.09.2016 Top hotel

Motel One befindet sich weiter auf Expansionskurs. Für das kommende Jahr sind Eröffnungen in Berlin, Manchester, Barcelona, Zürich, Glasgow und Paris geplant - die Budget Design Hotelgruppe wächst um acht neue Häuser mit rund 3.300 Zimmern.

Zusammen mit den bereits vertraglich gesicherten Projekten blickt die Gruppe damit auf ein erfolgversprechendes Wachstum von derzeit 54 Hotels mit rund 14.500 Zimmern auf insgesamt 81 Hotels mit rund 23.000 Zimmern.

Mitte 2016 feierte die Motel One Group mit dem Motel One Basel ihren Markteintritt in der Schweiz; ein zweites Haus wird 2017 in Zürich folgen. Außerdem wird der erste Standort in Spanien realisiert – das Motel One Barcelona-Ciutadella. Eine Eröffnung in Paris ist für Ende 2017 geplant, womit die Gruppe auch in Frankreich Premiere feiert. In UK baut Motel One seine Präsenz mit einem neuen Haus im Zentrum von Manchester und einem Standort in Glasgow aus.

Auch im Inland geht die Expansion munter weiter. In Berlin entstehen 2017 zwei neue Flagships: das Motel One Berlin - Upper West an der Gedächtniskirche (Foto) und das Motel One Berlin - Alexanderplatz. Dieses wird mit 700 Zimmern das größte Hotel der Gruppe. Als weitere Eröffnungen sind angekündigt: das Motel One München – Parkstadt Schwabing und das Motel One Freiburg.