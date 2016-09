FTI Group: 10 neue Labranda-Häuser zum Jubiläum

28.09.2016 Top hotel

FTI feierte am 20. September das einjährige Bestehen der Hotelmarke Labranda, zeigte sich erfreut über den positiven Geschäftsverlauf und stellte die aktuellen Expansionspläne vor. Managing Director Dietmar Gunz will die Dynamik weiter hoch halten.

Nach umfassenden Investitionen und Renovierungen in mehreren Hotels, die auch im kommenden Jahr fortgeführt werden, weisen die LABRANDA Hotels & Resorts bei HolidayCheck eine Weiterempfehlungsrate von durchschnittlich 90 Prozent auf. Auch die Auslastung der Hotels ist kontinuierlich gestiegen und liegt derzeit bei 95 Prozent, inklusive der Hotels in der Türkei und Ägypten. Zudem ergänzen insgesamt 10 neue Häuser das Portfolio zum touristischen Geschäftsjahr 2016/17, darunter weitere Hotels in Marokko, Ägypten, Griechenland, der Türkei sowie auf den Kanarischen Inseln.

Mit den Neuzugängen steigt die Anzahl der LABRANDA Hotels und Resorts auf 38 weltweit. Die FTI GROUP hat somit das bei der Einführung der Marke kommunizierte Ziel, bis zum Ende des laufenden Jahres 34 Häuser unter dem LABRANDA-Banner zu vereinen, übertroffen. „Wir sind mit 24 LABRANDA Hotels gestartet und haben unser Portfolio innerhalb eines Jahres stark erweitert“, freut sich FTI GROUP Managing Director Dietmar Gunz. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Wachstum der Gruppe und zuversichtlich, dass wir diese Dynamik auch im kommenden Jahr fortsetzen werden“.