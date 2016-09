Hotelmarkt Asien: Newcomer der Extraklasse aus Laos

Bildquelle: The President by AKARYN Café

28.09.2016 Top hotel

In Laos entsteht derzeit ein neues Domizil der AKARYN Hotel Group. The President by AKARYN wurde von der New York Times bereits als eine der sieben wichtigsten Neueröffnungen des Jahres angekündigt.

Der Newcomer aus der Liste der sieben bedeutendsten neuen Hotels weltweit soll Ende 2016 oder Anfang 2017 seine Pforten öffnen und ergänzt das Portfolio der Small Luxury Hotels of the World. Das Hotel im Zentrum der Hauptstadt Vientiane liegt in der Nähe wichtiger Staatsgebäude sowie einem Tempel und ist besonders auf Staatsbesuche, Würdenträger, UN, NGO und Firmentreffen ausgerichtet. Insgesamt 32 Suiten sind geplant, darunter zwei Präsidentensuiten mit privatem Butler rund um die Uhr. Räumlichkeiten für private oder geschäftliche Veranstaltungen bis zu 200 Personen werden verfügbar sein.

Architektur und Einrichtung des President by AKARYN sind im neoklassischen Kolonialstil gehalten und mit laotischen Akzenten versehen. Zum Haus gehören diverse Gastronomieoutlets, darunter eine Show-Küche und eine Lobby Bar. Im Private Members Club werden Whisky, Cognac und Zigarren angeboten. Ein Garten ist ebenfalls vorhanden sowie ein Outdoor Amphitheater, in dem landestypische Vorstellungen gegeben werden.