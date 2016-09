Hotelmarkt Europa: Schwache Performance im August

28.09.2016 Top hotel

Die europäische Hotellerie verzeichnete im August 2016 überwiegend schwächere Ergebnisse in den drei wichtigsten Kennzahlen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sanken quasi europaweit Auslastung und RevPAR bei etwa gleichbleibender ADR.

Nach Daten von Smith Travel Research (STR) waren die Hotels in Europa im August um 75,8 Prozent ausgelastet, ein Minus von 1,5 Prozent im Vergleich zu 2015. Bei einer ADR von 115,94 Euro fiel auch der RevPAR um 1,5 Prozent auf 87,88 Euro.

Ergebnisse ausgewählter Märkte



Die größten Einbußen musste Istanbul hinnehmen: Die Auslastung sank um deutliche 33,6 Prozent auf nur noch 50,4 Prozent. Bei einer ADR von 288,06 Lira (-31,8 %) wurde auch der RevPAR auf nur noch 145,13 Lira gedrückt – das entspricht einem Minus von 54,7 Prozent.

Für diese drastische Entwicklung des Hotelmarkts in Istanbul sind neben den terroristischen Anschlägen auch der Putschversuch im Juli sowie die insgesamt unsichere politische Lage verantwortlich. Außerdem wuchs das Hotel-Angebot in der Bosporus-Metropole um fast sieben Prozent, was die Lage zusätzlich verschlimmerte.

Barcelona erfuhr ein leichtes Minus von 0,8 Prozent in der Auslastung (jetzt 86,8 %), allerdings einen Anstieg der ADR um 10,2 Prozent auf 144,58 Euro. Dies sorgte für einen Aufschwung des RevPAR, der nun bei 125,54 Euro lag (+9,4 %). Die seit Jahresbeginn steigenden Raten sind in Barcelona dafür verantwortlich, dass der RevPAR im August auf ein Rekordlevel klettern konnte.

Im Gegensatz dazu meldet Mailand deutlich schlechtere Zahlen als 2015. Dies liegt allerdings hauptsächlich daran, dass im August des Vorjahres die Expo Milano noch für Rekordzahlen sorgte. Verglichen mit August 2015 sanken Auslastung (-23 % auf 48,9 %), ADR (-11,3 % auf 112,32 Euro) und damit auch der RevPAR deutlich (-31,6 % auf 54,88 Euro).

Quelle: STR global