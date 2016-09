TUI Group: Ergebnisprognose nach oben korrigiert

28.09.2016 Top hotel

Im Vorfeld der Veröffentlichung der Gesamtjahresergebnisse, die für den 8. Dezember 2016 geplant ist, gibt die TUI Group ein Update zu den aktuellen Buchungszahlen bekannt. Trotz der teils schwierigen politischen Entwicklungen hellt sich das Gesamtergebnis etwas auf.

Insgesamt wird für das Jahr ein Zuwachs im bereinigten operativen Ergebnis von zwölf bis 13 Prozent erwartet. Im Sommerprogramm 2016 wurde ein Anstieg der Buchungen der Quellmärkte um sieben Prozent verzeichnet, die Nachfrage nach Destinationen in der Türkei lag allerdings unter dem Vorjahresniveau. Auch in Bezug auf den Umsatz in Deutschland ist von einem Nachfragerückgang für die Türkei und Ägypten die Rede. Grund dafür ist in der schwierigen politischen Lage der Länder zu sehen (wir berichteten).

Fünf neue Hotels wurden im Sommer 2016 eröffnet, ein Riu-Hotel, ein Sensatori-Hotel in der Dominikanischen Republik, ein weiteres Riu-Hotel auf Sri Lanka sowie zwei Robinson-Clubs in Griechenland und trotz der schwierigen Situation in der Türkei. Weitere Neueröffnungen sind für Winter 2016/17 und Sommer 2017 geplant. Dazu gehören die ein Riu-Hotels in Jamaica, ein neues TUI Blue-Hotel auf Teneriffa und zwei TUI Blue-Neupositionierungen in Österreich und Deutschland.