Kununu Arbeitgeber-Ranking: Upstalsboom vor prizeotel und dem Breidenbacher Hof

28.09.2016 Top hotel

Dass die Arbeitsbedingungen im Gastgewerbe sind nicht immer die einfachsten sind, zeigte sich Anfang des Jahres beim Kununu-Branchenvergleich, bei dem gastgewerbe und Tourismus nicht besonders gut abschnitten. Jetzt lieferte das Portal das jüngste Arbeitgeber-Ranking nach – mit Top-Ergebnissen für die Betriebe von Bodo Janssen, Marco Nussbaum und Cyrus Heydarian.

Im Ranking der Branchen mit den zufriedensten Mitarbeitern landete die Branche Anfang 2016 nur auf Platz 27 von 37. Doch nach Aussage von Kununu ist das nur die Hälfte der Wahrheit: Auch im Gastgewerbe gibt es richtig gute Arbeitgeber. Im aktuellen Ranking zeigt Kununu, was diese Betriebe anders machen:



Platz 1: Upstalsboom Hotel + Freizeit GmbH & Co. KG

Upstalsboom ist ein Familienunternehmen. Und in diesem Fall bedeutet das, dass sich die Mitarbeiter buchstäblich „wie in einer Familie fühlen“. Hier werden die Arbeitnehmer als Menschen gesehen und behandelt. Ein User schreibt: „Es gab keine Konflikte“. Eitel Sonnenschein? Wohl kaum, auch hier gibt es bestimmt Probleme. Der Unterschied: Wenn es mal nicht klappt, wird hier reagiert. Das ist es, was einen guten Arbeitgeber ausmacht. Wie es sich für einen modernen Arbeitgeber gehört, achtet Upstalsboom zudem auf seine „Corporate Responsibilty“: Das Unternehmen unterstützt den Aufbau einer Schule in Ruanda.

Platz 2: prizeotel

Die Arbeitszeiten sind naturgemäß ein Reizthema in der Hotellerie. Man sollte sich in der Branche immer bewusst sein, dass es unterschiedliche Arbeitszeiten gibt, schreibt ein Bewerter. So auch bei prizeotel, allerdings sind hier die Arbeitszeiten gut geregelt und es „wird auch auf besondere Wünsche geachtet“. Zudem wird auf persönliche Anliegen der Arbeitnehmer eingegangen: Man kann „mit allen jederzeit über Probleme reden“ und aus eigenen Fehlern lernen. Das zeigt sich auch daran, dass das Unternehmen fast alle Bewertungen auf kununu kommentiert und als Feedback ernst nimmt.

Platz 3: Breidenbacher Hof

Im Breidenbacher Hof trägt jeder Mitarbeiter eine Karte bei sich, auf der „die Visionen, die Missionen, die Ziele, die Serviceprozesse und der Zeitgeist“ stehen – ein Arbeitgeber der seine Werte lebt. Menschlichkeit scheint einer dieser Werte zu sein: Die Vorgesetzten sind „freundlich und respektvoll“, das Team „liebenswert und familiär“ und auch Praktikanten werden als vollwertige Mitglieder aufgenommen. Ein Mitarbeiter lobt, dass im Breidenbacher Hof „sehr viel für die Mitarbeiter getan wird, was insbesondere in der Hotellerie/Gastronomie nicht immer selbstverständlich ist“.

Das aktuelle Arbeitgeber-Ranking von Kununu

(Stand: 22.09.2016)

Quelle: http://news.kununu.com/