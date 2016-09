Zulieferindustrie: MKN wird 70

27.09.2016 Top hotel

Das Unternehmen aus Wolfenbüttel ist in den vergangenen Jahren durch seine intensive Produkt- und Prozessoffensive stark gewachsen und konnte im Jubiläumsjahr ein neues Rekord-Geschäftsjahr abschließen.

Das gelang unter anderem deshalb, weil Innovationen wie der MKN Kombidämpfer „FlexiCombi“ und der multifunktionale „FlexiChef“ weltweit erfolgreich sind. In jüngerer Vergangenheit hat das Unternehmen zudem sehr stark in die Optimierung der internen Prozesse investiert. So entstand eine neue Produktionshalle mit einem modernen Edelstahlverarbeitungszentrum. Das MKN Areal ist damit inzwischen auf 80.000 qm gewachsen.

Anlässlich des Jubiläums hatte sich dieses Gelände für 2.000 Gäste in eine große Partymeile verwandelt. Mitarbeiter und deren Angehörige feierten ein großes Familienfest.