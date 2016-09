Neue AccorHotels-Marke: Ab 25 Euro ins JO&JOE

27.09.2016 Top hotel

Die französische Hotelgruppe hat ihren neuen Brand JO&JOE vorgestellt, der das Economy-Markenportfolio abrunden soll. Bis 2020 sollen insgesamt 50 Standorte weltweit für internationale Millennial-Trendsetter eröffnet werden. Was verbirgt sich hinter dem Konzept?

„Traditionen brechen, alte Gewohnheiten vergessen – überraschend, authentisch, unerwartet. Frischen Wind für AccorHotels.“, so Sébastien Bazin, Chairman und CEO von AccorHotels. “Es war nicht einfach diese Punkte in die Praxis umzusetzen, vor allem nicht, wenn die Zielgruppe Millennials sind. Aber mit der Einführung unserer neuen Marke, JO&JOE, haben wir jetzt mehr als diese Herausforderungen erfüllt.

Zusammengefasst soll JO&JOE ein Platz zum Leben und Schlafen sein, ein offenes Haus für „Townster“ (Einheimische) wie „Tripster“ (Touristen) empfunden werden, mit einem ausgefallenen Design aufwarten und vor allem erschwingliche Preise bieten.

Logis in Zimmern, Appartments oder Jurten

Bei JO&JOE-Übernachtungen wählen Singles, Paare, Gruppen oder Familien zwischen folgenden „Happy Floors“ aus: Während sie im „Happy House“ die maximale Privatsphäre eines Mini-Apartments genießen, nutzen sie bei „Together“ einen modularen Schlafbereich mit Zugang zum Gemeinschaftsbad. „Yours“ besteht aus Räumen und Apartments für bis zu fünf Personen. Die ungewöhnlichste JO&JOE-Unterkunft heißt „OOO!“, „Out of the Ordinary!“ und ist für Alleinreisende wie Gruppen bis zu sechs Personen gedacht. Dort schlafen Gäste je nach Standort in Hängematten, Jurten oder sogar Wohnwägen.

Um der Philosophie des „Open-House“ gerecht werden zu können, will JO&JOE zügig expandieren und bis 2020 weltweit 50 Standorte eröffnen, unter anderem in Paris, Bordeaux, Warschau, Budapest, Rio und São Paulo. Sie werden alle in belebten Innenstadtlagen geplant. Sébastien Bazin: „Uns ist wichtig, dass die Gäste die bekanntesten Sehenswürdigkeiten in weniger als 15 Minuten erreichen.“ Der Preis für die Nacht bei JO&JOE beginnt bei 25 Euro.