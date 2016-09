27.09.2016 Top hotel

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat auf dem 20. Tourismusgipfel in Berlin dazu aufgerufen, die Chancen des weltweiten Tourismus wahrzunehmen. Außerdem hob sie das Gastgewerbe und den Tourismussektor in Deutschland hervor, die überproportional vielen Menschen mit Migrationshintergrund eine Arbeit böten.

Fast 30 Prozent aller im Tourismussektor beschäftigten Menschen haben einen Migrationshintergrund. "Das Gastgewerbe bietet im Vergleich zu anderen Branchen überproportional vielen Menschen, die neu bei uns sind, eine Arbeit an", so Merkel.

Die Bundesregierung habe zur weiteren Erleichterung der Arbeitsaufnahme oder dem Beginn einer Ausbildung, das Integrationsgesetz verabschiedet. Sprachkurse stünden hierbei an erster Stelle. Die Kanzlerin forderte die Teilnehmer des Tourismusgipfels deshalb auf, den Kontakt mit der Agentur für Arbeit zu pflegen, um spezifischen Schulungsbedarf zu melden.

Der Tourismus könne dazu beitragen, den Menschen in ihren Heimatländern wieder wirtschaftliche Perspektiven zu bieten, sagte Bundeskanzlerin Merkel mit Blick auf viele Flüchtlinge aus afrikanischen Ländern. "Wir müssen den Menschen in ihren Heimatländern wieder wirtschaftliche Perspektiven bieten", so Merkel.

Der Tourismus könne dazu wesentlich beitragen. Entwicklungshilfe sei viel zu lange als rein staatliche und karitative Angelegenheit angesehen worden, sagte die Kanzlerin. Niemand könne jedoch so viel Steuergelder in die Entwicklungshilfe geben, wie eine prosperierende eigene Wirtschaft in diesen Ländern zustande bringe. Gerade die florierende Tourismusbranche zeige einen Weg auf, die Menschen in ihrer Heimat zu halten.