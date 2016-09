Neues Four Seasons: Deutsch-Österreichisches Know-how in Downtown Manhattan

Bildquelle: Four Seasons Hotel New York Downtown

27.09.2016 Top hotel

Im September hat das Four Seasons Hotel New York Downtown seine Pforten geöffnet. Die Leitung des Newcomers hat der Deutsche Peter Humig übernommen; der Österreicher Wolfgang Puck ist für die Kulinarik verantwortlich.

Das Domizil in Lower Manhattan, in der Nähe der Wall Street und des One World Trade Centers verfügt über 189 Zimmer und Suiten. Die Refugien sind bis zu 223 Quadratmeter groß und in hellen Blau- und Grautönen eingerichtet; in den Badezimmern mit tiefen Badewannen wurde mit Marmor gearbeitet. Für den Stil zeichnet die in Soho und Toronto ansässigen Designerin Yabu Pushelberg verantwortlich.

Kulinarische Möglichkeiten bietet das CUT, das erste Restaurant von Starkoch Wolfgang Puck in Manhattan. Pucks Unternehmen besitzt weltweit 25 Fine-Dining Restaurants sowie zahlreiche weitere Gastronomie-Outlets. Darüber hinaus können Gäste rund um die Uhr den Zimmerservice des Hotels nutzen.

„Downtown New York hat sich zu einem der lebendigsten Viertel der Stadt entwickelt", sagt Peter Humig, General Manager des neuen Hotels. "Es ist nicht mehr nur ein Geschäftsviertel. Gäste spüren diese neue Energie von der Minute an, in der sie ankommen und wir sind stolz darauf, mittendrin im Herzen dieses Stadtviertels zu sein." Peter Humig war bereits im Four Seasons Hotel Philadelphia und im Four Seasons Hotel Washington, DC tätig.

Im New York Downtown gibt es einen Spa-Bereich und ein 560 Quadratmeter großes Fitnesscenter. Für private und geschäftliche Veranstaltungen stehen ein Ballsaal sowie kleine Salons zur Verfügung. Die 30 Park Place, ein Komplex mit 157 privaten Residenzen mit bis zu fünf Schlafzimmern, ist direkt an das neue Four Seasons angebunden. Bewohner des Komplexes können alle Einrichtungen des Hotels nutzen.