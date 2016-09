Tourismus Europa: Bedeutung der Zielgruppe 65+ für den Tourismus

27.09.2016 Top hotel

Jede fünfte Übernachtung von EU-Bürgern entfällt auf Touristen ab 65 Jahren. Damit sind ältere Menschen eine bedeutende Zielgruppe für den Tourismus, wie das statistische Amt der Europäischen Union (Eurostat) anlässlich des Welttourismustages herausfand.

Mit über 1,2 Milliarden Übernachtungen auf ihren Reisen in der ganzen Welt hatten in der EU ansässige Touristen im Alter ab 65 Jahren im Jahr 2014 einen Anteil am Tourismus (gemessen an der Zahl der Übernachtungen von in der EU ansässigen Personen) in Höhe von 20 Prozent. Für in Deutschland ansässige Touristen ab 65 lag dieser Anteil mit knapp 272 000 Übernachtungen bei 21 Prozent.

Was die Tourismusausgaben betrifft, fiel der Anteil der älteren Touristen mit 16 Prozent allerdings etwas geringer aus. Ein älterer Tourist in der EU gab im Schnitt nämlich 52,60 Euro pro Tag und damit 12,70 Euro weniger aus als der durchschnittliche Tourist. Deutsche Touristen über 65 gaben im Schnitt 76 Euro pro Tag aus, 9,70 Euro weniger als der durchschnittliche deutsche Tourist.

Im Allgemeinen bevorzugen ältere Touristen in der EU Urlaube im eigenen Land, hierauf entfielen zwei Drittel (66 Prozent) ihrer Übernachtungen (gegenüber 59 Prozent der Übernachtungen sämtlicher Touristen). Der entsprechende Wert für Auslandsreisen lag 2014 bei einem Drittel (34 Prozent). In Deutschland ansässige ältere Touristen bevorzugten hingegen Reisen ins Ausland (55 Prozent), auf Inlandsübernachtungen entfielen 45 Prozent.