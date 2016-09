Hotelmarkt Großbritannien: Leonardo-Expansion in Schottland

26.09.2016 Top hotel

Im März 2015 hatte die Leonardo Hotelgruppe am Londoner Flughafen Heathrow den Markteintritt in Großbritannien vollzogen. Nun folgt mit einer Hotelübernahme in Schottlands Hauptstadt Edinburgh der nächste Expansionsschritt in Europa.

Das Leonardo Hotel Edinburgh City Center (Haymarket) liegt im historischen Zentrum der Stadt. Das Haus verfügt über 282 Zimmer und wurde bisher als Premier Inn geführt. Neben dem Frühstücksbuffet bietet das Restaurant abends traditionelle und moderne Gerichte.

Auch können Meetings direkt im Hotel durchgeführt werden, da das Haus über vier Veranstaltungsräume auf einer Gesamtfläche von 164 Quadratmetern verfügt. Umfangreiche Renovierungsarbeiten, die vom Hotel Interior Designer Andreas Neudahm verantwortet werden, sind ebenfalls geplant, um den Gästen den gewohnt hohen Qualitätsstandard zu bieten.

Daniel Roger, Managing Director Europe, über den Hotelzuwachs: „Wir freuen uns, Edinburgh als Standort in unser Portfolio mit aufzunehmen. Schottlands Hauptstadt ist eine faszinierende Stadt mit vielen Facetten. Nach London stellt sie zudem das zweitstärkste Wirtschafts- und Handelszentrum Großbritanniens dar. Ich bin mir sicher, dass wir in der neuen Destination mit einem hohem Zuspruch unserer Hotelgäste rechnen dürfen, da wir ihnen ein weiteres, attraktives Angebot zu unseren bestehenden Häusern anbieten.“