26.09.2016 Top hotel

Die Hochschule Heilbronn veranstaltet am 12. Oktober 2016 das 1. Heilbronn Sustainability Symposium Tourism & Hospitality. Neben Leistungsanbietern und Destinationen setzt auch die Zulieferindustrie vermehrt auf Umweltbewusstsein.

Das Heilbronn Sustainability Symposium wurde im Zuge der Einführung des neuen Masterstudiengangs „nachhaltige Tourismusentwicklung“ als Ergänzung zum bereits etablierten Heilbronn Hospitality Symposium ins Leben gerufen. Ziel ist es, eine übergreifende Dialog- und Netzwerkplattform für Wirtschaft, Wissenschaft und Nachwuchskräfte im Bereich Corporate Social Responsibility (CSR) und Nachhaltigkeit für die Tourismus- bzw. Hospitality-Branche zu schaffen.

Das Heilbronn Sustainability Symposium findet am 12. Oktober 2016 in der Hochschule Heilbronn statt. Präsentiert werden Best Practices der Tourismus- und Hotelindustrie sowie Konzepte studentischer Projekt- und Abschlussarbeiten. Sie sollen den Teilnehmern Impulse für nachhaltigeres Wirtschaften und gesellschaftliche Verantwortung aufzeigen.

Unterstützt wird das Branchenevent vom Textildienstleister Servitex: „Die Wäschereibetriebe des Textilverbundes Servitex legen bereits seit vielen Jahren Wert auf einen konsequenten Umweltschutz unter Beachtung entsprechender Standards. Der Schutz von natürlichen Ressourcen findet sich beispielsweise beim Einsatz modernster Technologie und bei der Verwendung von schonenden Reinigungssubstanzen. Nachhaltigkeit bedeutet aber auch eine gewisse soziale Verantwortung zu übernehmen. Daher ist es uns eine besondere Freude, zukunftsorientierte Projekte wie das Hochschule Heilbronn zu unterstützen“, so Karsten Jeß, Hauptgeschäftsführer der Servitex GmbH.