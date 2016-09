Kooperationen: Relais & Châteaux begrüßt 21 neue Mitglieder

26.09.2016 Top hotel

Rund um die Welt haben sich 21 Restaurants, Hotels und Lodges qualifiziert, Mitglieder der Hotel- und Restaurantvereinigung Relais & Châteaux zu werden. Im Guide Relais & Châteaux 2017 werden die neuen Mitglieder ausführlich vorgestellt.

In Europa liegen 12 der neuen Mitgliedshotels: das Mörwald Hotel am Wagram in der österreichischen Weinbauregion sowie das Bergresort Waldhotel Doldenhorn im schweizerischen Kanderstegtal. In Frankreich gibt es fünf neue Mitglieder: das Les Barmes de l'Ours in in Val d'Isère am Fuße der legendären Bellevarde-Skipisten mit Sternerestaurant; das Clarence Hôtel mit seinem Sternerestaurant mitten in Lille; das Hôtel de la Poste im Burgund mit 15 Zimmern und Sternerestaurant; das Le Clos de Sens in einem alten Schulgebäude von Annecy mit Zwei-Sterne-Restaurant sowie das Hôtel Restaurant La Bouitte in einem Savoyen-Chalet im Skigebiet Trois-Vallées mit 13 Zimmern und Drei-Sterne-Restaurant.

Ebenfalls neu bei Relais & Châteaux sind das Restaurant Lieffroy im dänischen Küstenort Nyborg in einem 100 Jahre alten Bauernhaus und das Parkhotel de Wiemsel im holländischen Twente. Italien wartet sowohl mit dem Schloss Castello di Guarene aus dem 18. Jahrhundert bei Alba auf (Foto) als auch mit dem La Sommita Hotel und Sternerestaurant in Ostuni an der Adriaküste von Apulien. In Griechenland lockt das Myconian Korali in Mykonos mit 40 Zimmern und Suiten in Meeresnähe.

Nord- und Südamerika, Asien und Ozeanien



Das Drei-Sterne Restaurant „Le Barnadin“ in New York serviert weltberühmte Meeresfrüchte- und Fischgerichte und das hübsche Herrenhaus Spicer Mansion direkt am Mystic River in Connecticut lockt mit sieben Zimmern, Suite und Restaurant. Im südamerikanischen Kolumbien ist die Casa Pestagua mit ihren vier Zimmern und einer Suite in Cartagena neues Ziel für Relais & Châteaux Freunde.

In China überrascht das Seven Villas – Sieben Villen auf 4.800 Quadratmeter Grund westlich von Hangzhou. In Japan sind vier Häuser neu in der Relais & Châteaux Familie: Das Tenku No Mori mit Blick auf die Vulkanberge von Kagoshima auf 50 Hektar Grund im Tropenwald; das Nishimura Honkan, ein authentisches Ryokan auf der Insel Honshu, das seit sieben Generationen im Familienbesitz ist; das Zwei-Sterne-Restaurant Zeniya in Kanazawa verkörpert die Philosophie "Essen und Medizin sind dieselbe Quelle" und das ebenfalls mit zwei Sternen ausgezeichnete Restaurant Dominique Bouchet in Tokio verblüfft mit dem Ambiente eines Pariser Wohnzimmers.

In Neuseeland lockt das Wharekauhau Country Estate in Featherton an der spektakulären Küste der Weinbauregion Wairarapa. Das Haus zeichnet sich durch 13 Cottage-Suiten auf einer 2.225 Hektar großen Schaf- und Rinderfarm inmitten purer Natur aus.

Weitere Informationen unter www.relaischateaux.com