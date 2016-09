Kooperation: Zwei neue Schweizer Mitglieder bei den Romantik Hotels

21.09.2016 htr

Das Hotel Stadthaus Burgdorf und das Alpina Mountain Resort & Spa in Tschiertschen sind neue Mitglieder der Kooperation Romantik Hotels & Restaurants. Mit den beiden Hotels bringt es Romantik in der Schweiz auf 30 Hotels.

„Wir sind Romantik beigetreten, weil wir in der internationalen Marketing- und Distributions-Kooperation viele Vorteile sehen. Unser Haus blickt auf eine über 300-jährige Geschichte zurück und passt deshalb hervorragend zur Philosophie der Romantik-Hotels“, erklärt Marvin Portmann, Direktor im Romantik Hotel Stadthaus Burgdorf, welches über 18 Zimmer und Suiten verfügt. Michael Gehring vom Romantik Hotel The Alpina Mountain Resort & Spa in Tschiertschen ergänzt, dass die Kooperation Romantik zeitgemäß inszeniere und dies genau den Geschmack der Zielgruppe treffe. Außerdem verfüge Romantik bereits über verschiedene Betriebe in Graubünden, wovon sich das Haus mit 27 Zimmern und Suiten viele Synergien erhoffe.

Quelle: htr.ch