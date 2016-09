Hotelmarkt Hamburg: Fontenay präsentiert erstes Musterzimmer

20.09.2016 Top hotel

Im Frühsommer 2017 soll am Hamburger Alsterufer an der Stelle des im Januar 2013 geschlossenen InterContinental in Rothenbaum das Hotel Fontenay eröffnen – das erste Fünf-Sterne-Superior-Haus in Hamburg seit 18 Jahren. Jetzt präsentierte das Luxushotel von Investor Klaus-Michael Kühne das erste Musterzimmer.

Das Raumkonzept spiegelt die besondere Architektur des Gebäudes aus drei ineinander verlaufenden Kreisen wider: Statt eines klassisch quadratischen Schnittes sind die Grundrisse der Zimmer trapezförmig mit halbrunden Wänden; bodentiefe Fenster geben den Blick ins Grüne frei.

Für die Innenausstattung wurden Türkis-, Blau- und Beigetöne sowie ein edler Materialmix aus Leder, edlen Stoffen und Holz gewählt. Ergänzt wird das harmonische Zusammenspiel durch Dekorationsobjekte des dänischen Industriedesigners Jacob Jensen und durch Originale des peruanischen Malers Antonio Máro. Das Echtholzparkett wurde in aufwändiger Hexagonform verlegt, das helle Eichenholz stammt aus den Wäldern der Abtei Fontenay in Frankreich.

Thies Sponholz, Geschäftsführender Direktor: „Wir haben mit unserem Zimmerdesign ein luxuriöses und zeitloses 'Modern Classic' geschaffen, das in seiner Großzügigkeit und Hochwertigkeit der Materialien im Einklang mit der Architektur und der Umgebung einzigartig ist.“

The Fontenay Hamburg wird 131 Gästezimmer und Suiten bieten. Darüber hinaus wird es zwei Restaurants, eine Bar und einen Spa Bereich beherbergen. Für Veranstaltungen sind vier Räume mit einer Größe von 65 bis 220 Quadratmetern geplant.