Hotelmarkt Schweiz: Expansion trotz Frankenschock

Im Jahr 2015 zeigte der Schweizer Städtetourismus ein abgeschwächtes, aber immer noch klar positives Wachstum der Nachfrage von 2,2 Prozent. Trotz dieses Wachstums hat dieser im internationalen Wettbewerb an Marktanteilen verloren. Genf ist die erfolgreichste der fünf größten Städtedestinationen.

Durch die abrupte Frankenaufwertung nach der Aufhebung des Euro-Mindestkurses im Januar 2015 wurde es für ausländische Gäste spürbar teurer, in der Schweiz Ferien zu machen. Generell reagiert der Städtetourismus weniger sensibel auf Wechselkursänderungen als beispielsweise der alpine Tourismus. Dies hat sich im vergangenen Jahr bestätigt, wie BAK Basel Economics in einer Medienmitteilung schreibt. Der Schweizer Städtetourismus zeigte 2015 ein abgeschwächtes, aber immer noch spürbares Nachfragewachstum von 2,2 Prozent (2014: +3,1 Prozent). Die Übernachtungszahl von Schweizer Gästen ist dabei stärker angestiegen als jene von ausländischen Gästen (+3,2 Prozent bzw. +1,9 Prozent).

Unterteilt man die ausländische Nachfrage nach Herkunftsmärkten, haben westeuropäische Gäste in Schweizer Städten 2015 rund 125.000 Hotelübernachtungen weniger generiert als noch im Vorjahr, osteuropäische Gäste rund 84.000 Übernachtungen weniger. Ein Plus bei der asiatischen Nachfrage um knapp 170.000 und bei der nordamerikanischen Nachfrage um 60.000 Hotelübernachtungen haben die Rückgänge mehr als wettgemacht.

Trotz des Nachfrageplus von im Schnitt 2,2 Prozent haben die Schweizer Städte jedoch Marktanteile am internationalen Gesamtmarkt der Städtedestinationen verloren. Dies liegt daran, dass im Schnitt die Nachfrage an den internationalen Konkurrenzstandorten um 4,6 Prozent und damit mehr als doppelt so schnell wie in der Schweiz expandiert ist. Hierin zeigt sich, dass die Belastung durch die Frankenaufwertung auch am städtischen Tourismus nicht spurlos vorübergegangen ist.

In einem Vergleich der fünf grössten Schweizer Städte mit einem internationalen Sample zeigt sich Genf gemäss dem «BAK Topindex» im Jahr 2015 – wie bereits seit 2010 – als die erfolgreichste Schweizer Städtedestination. Zwar haben sich die Übernachtungszahlen nur unterdurchschnittlich entwickelt, doch platzierte sich Genf im internationalen Vergleich dank einer hervorragenden Ertragskraft auf dem 7. Rang der betrachteten Städte. Zürich belegt als zweitbeste Schweizer Städtedestination den 9. Rang. Dies ist vor allem auf eine sehr gute Auslastung zurückzuführen. Auf den Plätzen 13 bis 15 rangieren wie bereits im Vorjahr die Städte Bern, Basel und Lausanne. Die Liste des «BAK Topindex» wird erneut angeführt von Barcelona, dahinter folgen Florenz und Prag.

Quelle: htr