Der bisherige Präsident des DEHOGA Bayern, Ulrich N. Brandl, wird im Oktober bei der Wahl des neuen Präsidiums nicht mehr zur Wahl stehen. Seine Nachfolgerin könnte die jetzige Vizepräsidentin Angela Inselkammer aus Aying werden.

Wie die Süddeutsche Zeitung online berichtet, tritt Brandl nach zwei Amtszeiten nicht mehr bei der Präsidiumswahl an. Der Hotelier (Bio-Kinderhotel Ulrichshof) hatte erst vor wenigen Wochen die Direktion des Hauses im Bayerischen Wald an Reiner Sievers übergeben (wir berichteten). Künftig wolle er sich wieder mehr auf den eigenen Betrieb konzentrieren, wo die Übergabe des Hotels an seine Söhne anstehe.

An der Spitze des DEHOGA Bayern könnte Angela Inselkammer Brandl nachfolgen. Die Geschäftsführerin des familiengeführten Brauereigasthofs Hotel Aying bei München trat im Verband zuletzt vor allem für die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern ein. Wie es in dem Bericht weiter heißt, sei sie bereit, sich zur Wahl zu stellen.

Quelle: www.süddeutsche.de