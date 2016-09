Flüchtlings-Integration: Ritz-Carlton-GM Edith Gerhardt bei Angela Merkel

16.09.2016 Top hotel

Informationen aus erster Hand über den aktuellen Status der Flüchtlings-Integration in deutschen Unternehmen erhielt die Bundeskanzlerin am Dienstag in Berlin. Sie hatte die Mitglieder des Netzwerks „Wir zusammen“ ins Kanzleramt geladen, dem auch Edith Gerhardt aus dem Ritz-Carlton Wolfsburg angehört.

„Wir freuen uns sehr, dass wir heute die Chance haben, Bundeskanzlerin Angela Merkel über unsere Aktivitäten persönlich zu informieren“, sagt Ralph Dommermuth, Initiator von „Wir zusammen“. „Wir haben in dem halben Jahr seit unserer Gründung schon viel erreicht. Mit über 120 Unternehmen konnten wir unsere Mitgliederzahl mehr als verdreifachen. Viele neue Projekte wurden ins Leben gerufen. Stand ursprünglich die Unterstützung der Erstaufnahme der Neuankömmlinge im Vordergrund, so hat sich zwischenzeitlich der Schwerpunkt unserer Arbeit zunehmend verändert: In der zweiten Phase steht die Integration in die Arbeitswelt im Fokus. Jetzt geht es darum, die Unternehmen zu motivieren, die noch nicht aktiv sind. Denn wir alle wissen, dass wir weitere Unterstützer aus der deutschen Wirtschaft brauchen, um die Integration langfristig zum Erfolg zu führen.“

Das The Ritz-Carlton, Wolfsburg hat sich dem Netzwerk „Wir zusammen“ mit dem hoteleigenen Community Footprints Projekt angeschlossen. Hierbei richten die Damen und Herren des 5-Sterne- Hotels bis zum jetzigen Zeitpunkt zahlreiche Veranstaltungen aus in denen deutsche Traditionen, die Sprache und die Berufsfelder in der Hotellerie vermittelt werden, um die Integration von Flüchtlingen in der Stadt und Region Wolfsburg zu unterstützen. Höhepunkt des Engagements im Sommer war ein Sommerfest für 150 geflüchtete Familien. Hierfür trafen sich Ende Juli 70 Mitarbeiter aus den Marriott Hotels aus Norddeutschland im The Ritz-Carlton in Wolfsburg. Am dortigen Allersee wurden an unterschiedlichen Stationen sportliche Aktivitäten wie Volleyball, Fußball und Paddeln im Drachenboot sowie Kinderspiele und -schminken für die Familien geboten.

Bundespräsident Joachim Gauck besucht „Wir zusammen“ Mitglieder Zahlreiche Initiativen zur beruflichen Integration haben die „Wir zusammen“ Mitglieder in der kurzen Zeit bereits gestartet. Auf diese Weise konnten rund 3.800 Praktikums- und über 750 Ausbildungsplätze geschaffen werden, 490 Flüchtlinge erhielten Festanstellungen. Die Zahlen zeigen, wie weit die Unternehmen mit der Gestaltung ihrer Projekte schon sind. Parallel entstehen kontinuierlich zahlreiche neue Engagements, um Zuwanderer zu qualifizieren und in die Erwerbstätigkeit einzugliedern. Hierfür bietet die deutsche Wirtschaft viel Potenzial, das noch nicht voll ausgeschöpft ist.