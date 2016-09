Hotelmarkt International: Kempinski startet in Beirut

15.09.2016 Top hotel

Das neu eröffnete Kempinski Summerland Hotel & Resort Beirut knüpft an die Geschichte seines gleichnamigen Vorgängers an und stellt den negativen Nachrichten aus der Region etwas Positives gegenüber.

Aufgrund des Syrienkonflikts gelten für den Libanon derzeit Reisewarnungen. Bis auf einige Vororte ist die Hauptstadt des Landes davon allerdings nur eingeschränkt betroffen. Das Resort, das im September seine Pforten öffnete, liegt nur zehn Minuten Fahrtzeit entfernt vom Rafik Hariri International Airport und verfügt über 153 Zimmer und Suiten für Preise ab etwa 225 Euro pro Nacht. Den Höhepunkt bildet die Präsidenten-Suite mit 300 Quadratmetern und einer Mischung aus neuem Design und historischen Elementen.

Das DomizilDer gesamte Stil soll an den Glamour und die Eleganz Beiruts in den 1960er Jahren erinnern. Auf einer Gesamtfläche von 22.000 Quadratmeter befinden sich unter anderem eine Poollandschaft, private Bungalows, Liegeplätze für Yachten sowie sieben Restaurants und Bars, darunter die „Cascade Bar", direkt unter einem Wasserfall gelegen.

In Bezug auf die angespannte Situation des Landes versichert Kempinski-Pressesprecherin Kerstin Heinen: „Selbstverständlich stehen für uns die Sicherheit von Gästen und Mitarbeiter an oberster Stelle. Entsprechend werden auch in unserem neuen Haus in Beirut alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um die Sicherheit von Gästen und Mitarbeitern zu gewährleisten."