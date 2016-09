Hotelmarkt International: Roeland Vos will Belmond verdoppeln

15.09.2016 Top hotel

Der Präsident und CEO der früher unter Orient-Express Hotels firmierenden Gruppe hat einen strategischen Fünf-Jahresplan bekannt gegeben, der die drei Säulen Umsatzsteigerung und Erhöhung der Rentabilität, weiterer Ausbau der Markenbekanntheit sowie die weltweite Erweiterung des Portfolios fokussiert. Dabei wird bis zum Jahr 2020 ein Wachstum des Unternehmens auf das Zweifache seiner jetzigen Größe sowie die Verdoppelung des EBIDTA angestrebt.

Um Umsatz und Rentabilität im bestehenden Portfolio weiter zu steigern, sind bereits erste Schritte unternommen worden. Roeland Vos legt beispielsweise großen Wert auf ein verbessertes Customer Relations Management, eine komplette Neugestaltung des Online-Auftrittes sowie gezielte Investitionen im bestehenden Portfolio, die zur Gewinnmaximierung beitragen. Ein Beispiel dafür ist der gerade abgeschlossene Komplett-Umbau der Belmond Eagle Island Lodge im Okavango Delta, Botswana.

Die weltweite Erweiterung des Portfolios wird durch eine Kombination aus neuen Management-Verträgen, Franchise-Vereinbarungen oder der selektiven Akquisitionen kleinerer Hotels, kleiner

Hotelgruppen, und von Zügen oder Flussschiffen erfolgen. Die Zahl der neuen Vertragsabschlüsse bis zum Jahr 2020 wird zwischen 44 und 67 liegen, und es werden zwischen 36 und 53 Betriebe neu eröffnet haben. Die Development-Teams, die die Potentiale in den relevanten Märkten erschließen, werden gerade zusammengestellt.

Zu den jüngsten und den künftigen Neuzugängen gehören der Belmond Grand Hibernian, der im August 2016 in Irland den Betrieb aufnahm, der Belmond Andean Explorer in Peru, Südamerikas erster Luxury Sleeper Train, der im Mai 2017 eingeführt wird, und die Erweiterung der Hausbootflotte „Belmond Afloat in France“ um zwei weitere Luxushausboote im Sommer 2017.