Bildquelle: Ob Standurlaub an der Ostseeküste oder zünftiges »Biergartenflair« in Bayern – Deutschland hat Urlaubern einiges zu bieten. FOTO: Tourismus Ostsee Schleswig-Holstein

21.09.2016 Kirsten Posautz

Seite 1 von 2

Unruhen, Flüchtlingsströme und die Angst vor Terroranschlägen wirken sich auf die Reisegewohnheiten aus. Das Thema Sicherheit im Urlaub rückt zunehmend in den Vordergrund. Tophotel hat bei Hoteliers in Deutschland nachgefragt, wie sich die aktuellen Entwicklungen auf die Buchungslage in ihren Hotels und auf die eigene Reiselust auswirkt

Safety first! – heißt es immer häufiger, wenn es um die Urlaubsplanung geht. Sommer, Sonne, Meer sind für viele nach wie vor die Zutaten für eine gelungene Auszeit, aber nur, wenn auch die Sicherheit gewährleistet ist. Deutschland steht nicht nur bei ausländischen Urlaubern hoch im Kurs, auch für die Bundesbürger hat sich Umfragen zufolge der Trend zum Urlaub im eigenen Land – der sich schon seit Längerem abzeichnet – durch die aktuelle Situation verstärkt.

Dass man hierzulande von den Schreckensmeldungen aus anderen Ländern »profitiere«, möchte natürlich kein Hotelier hören. Zwar können sich viele in diesem Jahr über ein wachsendes Buchungsvolumen in den Sommermonaten freuen. Doch ist es kaum nachvollziehbar, auf was die Zuwächse im einzelnen zurückzuführen sind. Ist es der generelle Trend zum Heimaturlaub, die breite Verteilung der Sommerferien in den Bundesländern? Ist es Servicequalität made in Germany, die überzeugt? Oder sind es sogar einzelne attraktive Angebote in der Region, die zu Magneten für eine Saison werden? So schreibt das Fuldaer Hotel Esperanto die Zuwächse eher dem Fuldaer Musical-Sommer zu als der weltpolitischen Lage, die Direktor Dieter W. Hörtdörfer unabhängig davon ebenso beschäftigt wie viele anderen auch: »Die Situation ist beängstigend und zur Zeit schwer einschätzbar«, sagt er. Der Tourismus in Europa und den deutschen Metropolregionen werden seiner Ansicht nach künftig mit Rückgängen rechnen müssen. Weil auch andere reagieren wie er: »Ich selbst mache in diesem Jahr keinen Urlaub im Ausland, sondern fahre an den Bodensee.«

Das Motto »warum denn in die Ferne schweifen ...« gilt aber ganz unabhängig von den Negativschlagzeilen der vergangenen Monate. »Deutschland ist seit jeher bei unseren Gästen eines der beliebtesten Reiseziele und das nicht umsonst«, sagt Frank Marrenbach, Geschäftsführender Direktor des Brenners Park-Hotel & Spa in Baden-Baden. »Denn es bietet von mediterranem Flair bis zur klaren Gebirgsluft einfach alles.«

Ebenfalls auf den Trend hin zum »Heimaturlaub« führt das Vitalhotel Alter Meierhof die positiven Zuwächse bei Übernachtungen zurück. Die Reisenden wüssten Vorzüge wie Planungsfreiheit und kurze Anfahrtwege zu schätzen, wie Geschäftsführer Dirk Luther erklärt. Auch die Verantwortlichen im Europa-Park Rust sehen im favorisierten Urlaub im Heimatland und dem generellen Trend zu Kurzurlauben den Hauptgrund für die weitere Steigerung der Belegungszahlen in den zum Park gehörenden Hotels im Sommer 2016. Michaela Doll-Lämmer: »Die Gästezahlen aus den ausländischen Märkten sind in dieser Sommersaison ebenfalls nochmals angestiegen.«

Aus welchem Grund die Gäste sich eine bestimmte Destination aussuchen, ist nicht immer nachvollziehbar. Einige Hoteliers bekommen jedoch in Gesprächen mit den Gästen konkretes Feedback. So zum Beispiel Getrude Birkl, Direktorin im Marc Aurel in Bad Gögging, die von vielen Gästen hört, dass sie momentan lieber in Deutschland bleiben. »Hauptgrund hierfür ist auf jeden Fall der Sicherheitsaspekt«, lautet ihre Schlussfolgerung. Sie selbst fliegt trotzdem noch in andere Länder, da »der Erholungswert für sie viel höher« sei als bei einem Urlaub in der Heimat.

Patricia Fischer-Schwegler, Eigentümerin des AllgäuHotel Tanneck in Fischen, sieht ebenfalls das Thema Sicherheit als einen Grund, warum die Buchungen in ihrem Haus in diesem Sommer angezogen haben. »Auch die Verkehrssituation ›spült‹ uns den einen oder anderen eingefleischten Südtirol-Urlauber an. Das Tolle ist: Wenn sie einmal da waren, kommen sie immer wieder.«

Auch für den Lenkerhof – 90 Prozent der Gäste sind Schweizer – verlief der Sommer 2016 besser als im Vorjahr. Die Direktion führt die Zunahme der Logiernächte allerdings vor allem auf die Leistung und Qualität vor Ort zurück. Jan Stiller: »Der zweite wichtige Faktor für unseren Betrieb ist das Wetter. Es kann aber schon sein, dass sich der ein oder andere Gast am Ende des Simmentals sicherer fühlt.«