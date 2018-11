Die Atlantic Hotels kommen mit ihrer neuen Marke uniq nach Kiel. Die Stadt gab jüngst grünes Licht zur Errichtung des Lifestylehotels an prominenter Stelle: Das uniq by Atlantic Hotels grenzt an den neuen ZOB und liegt so also unmittelbar am Wasser der Hafenstadt.

Mit dem uniq by Atlantic Hotels führt die Atlantic Hotel Gruppe eine neue Lifestyle-Marke ein, die sich an jung und Junggebliebene richtet. Das von den Giorgio Gullotta Architekten entworfene Gebäude wird 174 Zimmer haben und deren Ausstattung und Service den Gästen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für ihren Aufenthalt bieten: Vom Sport bis hin zur digitalen Vernetzung. So wird es beispielsweise eine App zur Gästekommunikation geben, die die Gäste bequem und online von der Buchung bis hin zur Abreise begleiten wird.

Städteplanerisch betrachtet ist das uniq by Atlantic Hotels als ein neuer Stadtbaustein im Zentrum der Stadt konzipiert, der sich in die vorhandene und sich entwickelnde Struktur einfügt, sie ergänzt und bestärkt. Der neue Baukörper bildet zusammen mit dem benachbarten Atlantic Hotel Kiel und dem im Bau befindlichen Parkhaus einen urbanen Platz für das gesamte ZOB-Areal. Mit rot-grauen Ziegeln wird eine hochwertige und ausdruckstarke Fassade entstehen, die das Material der umgebenen Baudenkmale aufgreift. Das uniq by Atlantic Hotels soll nach derzeitiger Planung vor der Kieler Woche im Jahr 2020 eröffnet werden. Darüber hinaus sind weitere Hotels der Marke uniq by Atlantic Hotels in Planung.