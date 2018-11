Am 11. November um 11.11 Uhr hat das neue Henri Hotel – Düsseldorf Downtown eröffnet. „Das war eine glatte Punktlandung. Wir freuen uns, mit unserem jüngsten Henri Hotel pünktlich zum Auftakt der Karnevalssaison in Düsseldorf an den Start zu gehen“, so Eckart Buss, Geschäftsführer der Henri Hotels. Neben den Standorten in Hamburg und Berlin ist das neue Haus das insgesamt dritte der jungen Boutiquehotelmarke.

Wie bei allen Henri Hotels wurde die Immobilie, in diesem Fall ein ehemaliges Bürohaus aus den 1970er-Jahren, in den vergangenen zwei Jahren mit Bezug zu ihrer Entstehungsepoche umgebaut und gestaltet. So präsentiert sich das Design der insgesamt 79 Studios und der öffentlichen Bereiche im Stil der 1960er- und 1970er-Jahre. Bis ins letzte Detail widmet sich das Hotel der Zeit, aus der das achtgeschossige Gebäude stammt: Mit einem knallroten Retro-Telefon kann zum Beispiel vom Zimmer aus die Rezeption angerufen werden, die Wände zieren gerahmte Original-Tapetenausschnitte der 1970er-Jahre und auch die Mitarbeiter sind stilecht in Schlaghosen, bunten Hemden und Pullundern gekleidet.

„Der einzigartige Henri-Stil ist nicht von der Stange und kommt daher bei unseren Gästen richtig gut an. Dies und unsere sehr persönliche, familiäre und unkonventionelle Art der Gästebetreuung sind es, die uns vom Wettbewerb abheben“, erklärt Eckart Buss das Konzept.

Das Herzstück des Düsseldorfer Henri bilden eine großzügige Wohnlounge mit Bar, eine Tagungsecke und die für die Henri Hotels typische Hausküche in der sowohl das Frühstück, als auch das beliebte Abendbrot für die Gäste bereitstehen. „Das Abendbrot-Konzept soll unseren Gästen noch zusätzlich das Gefühl von Zuhause und Geselligkeit erlebbar machen“, erklärt Buss. Nach einem langen Arbeitstag oder einem ausgiebigen Stadtbummel kann man den Abend auch bei einem Henri-Cocktail an der Bar ausklingen lassen. Außerdem steht den Gästen zur Entspannung ein kleiner Wellness- und Fitnessbereich im ersten Stock zur Verfügung.