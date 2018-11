Die spanische Meliá-Gruppe legt weiter zu: Zum dritten Quartal dieses Jahres stieg der Nettogewinn um 10,1 Prozent auf rund 119,7 Millionen Euro. Insbesondere sei man mit seinem Managementmodell erfolgreich, resümiert CEO Gabriel Escarrer.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2018 steigerte Meliá nicht nur Umsatz und Gewinn, auch konnte der RevPar um rund 2,9 Prozent verbessert werden. Bemerkenswert: Die Gruppe fokussiert sich weiter auf Direktbuchungen und vermerkte auf der eigenen Homepage ein Sales-Wachstum von 5,4 Prozent. Auch „MeliaPro“, ein B2B-Portal für MICE-Entscheider, verzeichnete einem Buchungsanstieg von 34,71 Prozent.

Meliá wolle sich, so CEO Gabriel Escarrer, weiter auf sein Managementmodell konzentrieren, welches bereits Früchte trage. Lediglich eines der 17 in diesem Jahr bisher eröffneten Hotels läuft nicht unter einer Managementvereinbarung. Durch dieses Modell generiere die Gruppe Einnahmen und erhalte mehr Gewichtung und Struktur in verschiedensten Märkten.

Weiterhin schreibt sich Meliá auch das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahnen. Das wurde jüngst auch von der Investmentagentur RobeccoSAM gewürdigt, die Meliá auf dem dritten Platz im Nachhaltigkeitsranking der Dow-Jones-Unternehmen sieht.