Mehr als 85 Millionen Euro investiert der Immobilienentwickler in Langen bei Frankfurt in ein Mischkonzept mit Hotel, 180 Serviced Apartments sowie Büros. Das Management sieht am Standort Langen ganz besondere Vorteile.

Die pantera AG will aus Bestandsimmobilien und Neubauten ein Mischquartier entwickeln.mit voraussichtlich 23.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche (BGF). Das Projektvolumen wird deutlich über 85 Millionen Euro liegen und stellt damit die höchste bisherige Investition des Unternehmens dar.

„Für alle drei geplanten Nutzungen eignet sich der Standort hervorragend. Die günstige Verkehrsanbindung zu den wichtigen Zielen in der Region vom Flughafen über das Frankfurter Finanzzentrum bis zu den Universitäten in Frankfurt, Mainz und Darmstadt ist für alle diese Bereiche ein wichtiger Standortvorteil“, erläutert pantera AG-Vorstand Michael Ries: „Das Rhein-Main-Gebiet wächst aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung noch stärker zu einer einzigen großen Metropole zusammen. Davon profitiert Langen ganz besonders. Immer mehr Unternehmen suchen nach solch aufstrebenden Standorten.“

Die beiden Beherbergungsbetriebe mit bis zu 15.000 Quadratmetern BGF werden in dem bereits bestehenden Wohn- und Geschäftshaus in der Pittlerstraße 48-50 errichtet. Der bis zu achtgeschossige, ursprünglich 1996 errichtete Massivbau wird für diesen Zweck komplett entkernt und saniert. Zudem entsteht auf dem Gelände der ‚MAIN BASE LANGEN‘ ein neues Bürogebäude mit bis zu 8000 Quadratmeter BGF nach modernstem technischem Standard (LEED-Gold). Die genaue Flächen- und Nutzungsverteilung wird im Rahmen des Baugenehmigungs-Verfahrens festgelegt.„Vor allem für Übernachtungs-Gäste gewinnt Langen an Bedeutung“, erläutert Michael Ries: „Sowohl private als auch dienstliche Reisende fragen solche Kapazitäten bereits heute stark nach.“