Eine großangelegte Werbekampagne mit Boris Becker zu Beginn des Jahres wurde bei den Worldwide Hospitality Awards mit einer Auszeichnung belohnt. Aufhänger des Spots war die finanzielle Situation des weltbekannten Tennisstars.

Sowohl für B&B HOTELS als auch für Boris Becker war die Kampagne ein herausragender Erfolg und die Medienresonanz überwältigend: Nun wurde B&B HOTELS am 7. November 2018 in Paris bei den Worldwide Hospitality Awards in der Kategorie Best Communication Campaign ausgezeichnet.B&B HOTELS ist mit derzeit 120 Hotels in Deutschland eine der führenden Adressen, wenn es um preiswerte Unterkünfte mit kostenlosen Extras wie WLAN, Klimaanlage oder Sky-TV geht.

Mit Boris Becker verpflichtete die erfolgreiche Budget-Hotelkette einen deutschlandweit bekannten Topstar, der als Markenbotschafter für die Kernbotschaften des Unternehmens eingesetzt wurde.Seine finanzielle Situation machte Boris Becker Anfang 2018 zur perfekten Identifikationsfigur für Menschen, die entweder Geld sparen möchten oder müssen.

B&B HOTELS räumte dem Wimbledon Champion im Rahmen von zwei TV-Spots die Möglichkeit ein, selbst die Antwort auf die große Frage zu stellen, die bei den Menschen und den Medien für so viel Aufsehen sorgte: “Heute möchte ich mich offiziell zur Frage äußern: Wo hat Boris Becker nur sein ganzes Geld gelassen?“ Seine Antwort darauf war ebenso überraschend wie logisch: „Hier jedenfalls nicht.“

„Mit über 60 Millionen TV-Kontakten konnten wir über 40 Prozent unserer Zielgruppe erreichen. Die Markenbekanntheit stieg dank der Kampagne um satte 30 Prozent“, resümiert Max C. Luscher, Geschäftsführer der B&B HOTELS GmbH die Ergebnisse und ergänzt: „Die Kampagne mit Boris Becker war die bisher erfolgreichste in der deutschen Firmengeschichte von B&B HOTELS. Dass wir jetzt auf den Worldwide Hospitality Awards in der Kategoire Best Communication Campaign prämiert wurden, setzt der Kampagne noch das krönende I-Tüpfelchen auf.“