Rund um die Parkraumüberlassung gilt es einige Klauseln des Fiskus zu beachten. Schlimmstenfalls drohen hohe Nachzahlungen.

Nutzen Mitarbeiter mit dem Einverständnis des Hoteliers kostenlos den Hotelparkplatz, so wird grundsätzlich ein überwiegend eigenbetriebliches Interesse unterstellt. Das bedeutet, dass prinzipiell kein lohnsteuerpflichtiger „geldwerter Vorteil“ vorliegt. Sobald Mitarbeiter aber eine Zuzahlung leisten, bestätigen sie ihr eigenes Interesse an dem Parkplatz – das überwiegend eigenbetriebliche Interesse des Hoteliers steht in Frage. In diesem Fall drohen Lohnsteuer und Sozialabgaben auf die Differenz zwischen Zuzahlung und dem eigentlichen Wert der Parkmöglichkeit.

Auch umsatzsteuerlich ist es unbeachtlich, wenn der Hotelier die Nutzung der Parkplätze durch seine Mitarbeiter duldet. Es entsteht keine Umsatzsteuer. Doch dieser Sachverhalt ändert sich bei einer Zuzahlung durch die Arbeitnehmer. Denn der Hotelier erbringt dann eine umsatzsteuerpflichtige Leistung gegen Entgelt, für die grundsätzlich 19 Prozent Umsatzsteuer abzuführen sind. Auf der anderen Seite kann der Unternehmer die ihm beispielsweise aus der Anmietung eines Parkplatzes in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer geltend machen.

Hinweis: Aus einer Zuzahlung der Mitarbeiter kann kein umsatzsteuerlicher Vorteil erzielt werden. Erbringt der Hotelier umsatzsteuerrechtlich eine verbilligte Leistung an seine Mitarbeiter, wenn er etwa die Hälfte der Parkplatzkosten übernimmt, gelten besondere Regeln. Die Umsatzsteuer bemisst sich in diesem Fall nicht nach der Zahlung der Mitarbeiter, sondern nach den Selbstkosten des Hoteliers. Einen Vorteil kann der Hotelier daraus also nicht ziehen.

Die einfachste Lösung wäre, auf die Zuzahlung der Angestellten zu verzichten. In diesem Fall ist der Vorgang umsatzsteuerlich nicht relevant. Und die Mitarbeiter werden sich ebenfalls freuen.

Übrigens: Mieten Arbeitnehmer ihren Parkplatz selbst an und erstatten Unternehmer ihnen das Geld, liegt immer ein lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtiger Arbeitslohn vor.

Über die Autorin:

Petra Neumärkel ist Niederlassungsleiterin bei der auf Hotels und Gaststätten spezialisierten Steuerberatungsgesellschaft ETL Adhoga am Standort Gera.

Kontakt: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

www.etl-adhoga.de

Tel.: 0365-826580