Die Auszeichnung als „Bester Arbeitgeber in der Hotellerie und Gastronomie 2018“ konnte Jochen Leopold (l.), Manager Strategic Partnerships bei der Yourcareergroup, an Bernhard Haller, GM Mövenpick Hotel Frankfurt City, und Hausdamenassistentin Sina Olias überreichen. ©Deutsche Hotelakademie

Die Auszeichnung „Bester Arbeitgeber in der Hotellerie und Gastronomie“ im Rahmen des „Hospitality HR Award“ beleuchtet die Attraktivität von Hotelleriebetrieben. Denn sie beruht auf Arbeitgeberbewertungen und unterstreicht deren Bedeutung als Recruitingwerkzeug.

Bester Arbeitgeber – mit diesem Attribut lässt es sich bei Fachkräften zweifelsfrei punkten. Das gilt für diejenigen, die bereits an Bord des Unternehmens sind, hat aber noch mehr Tragweite für Kandidaten, die nach einer neuen Karriereoption suchen. Denn wer würde sich nicht wünschen, beim „besten Arbeitgeber“ anzuheuern? Gerade Unternehmen aus Hotellerie und Gastronomie stehen vor der Herausforderung, passendes Personal aus einem sehr mobilen Markt äußerst wechselfreudiger Kandidaten zu rekrutieren und auf möglichst lange Sicht zu binden. Sie sollten also die Besten sein. Aber wer beurteilt am verlässlichsten? Die Fachkräfte: Beschäftigte genauso wie Ehemalige sind die besten Markenbotschafter eines Unternehmens. Und sie sind in ihren Ansprüchen genauso vielseitig wie die verfügbaren Kandidaten.

Vor diesem Hintergrund kommt detaillierten Arbeitgeberbewertungen als Recruitingwerkzeug eine besonders wichtige Bedeutung zu. Darauf lenkte die Yourcareergroup, eine der führenden Spezial-Jobbörsen in Hotellerie, Gastronomie und Touristik, jüngst das Augenmerk: Bei der diesjährigen Verleihung des „Hospitality HR Awards“ an herausragende Unternehmen der deutschsprachigen Hotellerie- und Gastronomiebranche zeichneten sie aus einer Reihe von Bewerbern drei Betriebe in der Sonderkategorie „Arbeitgeberbewertungen“ aus. Platz eins als „Bester Arbeitgeber in der Hotellerie und Gastronomie 2018“ belegte das Mövenpick Hotel Frankfurt City, Zweiter wurde das Rocco Forte The Charles Hotel München. Drittplatzierter ist das Münchner Platzl Hotel. Alle drei gewannen neben der Auszeichnung Premiumleistungen der Yourcareergroup, um ihre Arbeitgebermarke weiter zu stärken.

Auf den unter dem Dach der Yourcareergroup geführten Online-Jobbörsen Hotelcareer, Gastrojobs und Touristikcareer nutzen zahlreiche Arbeitgeber seit rund einem Jahr die Möglichkeit, ihr Profil aufzuwerten, und laden Mitarbeiter und Ehemalige zur Bewertung ein. Derzeit sind mehr als 8.000 Bewertungen öffentlich einsehbar.

Diese „Zeugnisse“ der Preisanwärter beurteilte das Komitee zum einen nach Anzahl und Punkteranking. Zum anderen sollten die Statements konkrete Einblicke in das bewertete Unternehmen liefern: Welche Karrierechancen und Entwicklungsmöglichkeiten haben Beschäftigte? Gibt es eine klare, gelebte Firmenkultur, und wie sieht diese aus? Welchen Beitrag leistet der Betrieb für eine ausgeglichene Work-Life-Balance? Je facettenreicher der Blick hinter die Kulissen, desto höher ist der Mehrwert für Kandidaten, desto umfassender der Eindruck vom potenziellen Arbeitgeber. Auch auf der Kommunikationsebene mussten die Bewertungen überzeugen. Indem Verantwortliche aus dem Betrieb positiv auf die Ausführungen antworten, zeigen sie, dass sie die aktuellen und ehemaligen Beschäftigten in ihren Ansichten ernst nehmen. Sind ihre Kommentare überdies reflektiert und konstruktiv formuliert, signalisiert das Wertschätzung – unverzichtbar für die langfristige Motivation und Arbeitsqualität einer jeden Fachkraft.

Mit dem Ehrenpreis will die Yourcareergroup ein Zeichen für den substanziellen Dialog zwischen Arbeitgeber und ihren aktuellen wie auch künftigen Mitarbeitern setzen. Das Mitarbeiterfeedback soll Betrieben Ansporn sein, besser zu werden – in jeder für die Fachkräfte relevanten Hinsicht. Untersuchungen der Spezial-Jobbörse zeigen: Die Identifikation mit dem Arbeitgeber gibt für 80 Prozent der Bewerber den Ausschlag, ob sie ein Stellenangebot annehmen oder nicht. Je mehr sie sich also in dem durch Arbeitgeberbewertungen glaubwürdig und unverfälscht nach außen getragenen Unternehmensimage wiederfinden, desto wahrscheinlicher ist eine Bewerbung und realistischer eine langfristige Bindung.