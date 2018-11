In Südbaden entstehen gleich zwei neue Best Western Hotels: In Wehingen und in Immendingen werden derzeit zwei Hotels im Landkreis Tuttlingen gebaut, die Ende 2019 als Best Western Hotels an den Start gehen sollen. Beide Drei-Sterne-Hotels werden vom Hotelierpaar Dirk und Emma Hetzer betrieben.

Im südbadischen Landkreis Tuttlingen entstehen derzeit zwei neue Best Western Hotels, die Ende 2019 an den Start gehen sollen: das Best Western Hotel Junge Donau in Immendingen mit 96 Zimmern und das Best Western Hotel Schloßberg in Wehingen mit 57 Zimmern. Um die Häuser optimal zu vermarkten, eröffnet das Hotelierpaar Dirk und Emma Hetzer beide Hotels im Landkreis Tuttlingen als Best Western Hotels. Die Geschäftsführer der DHHC mit Sitz in Durbach werden die beiden neuen Häuser pachten und betreiben.

Best Western Hotel Schloßberg in Wehingen

Ende Oktober gab es den Spatenstich für den Hotelneubau in Wehingen unweit der Schloßberghalle. Das künftige Best Western Hotel Schloßberg wird über 57 Zimmer verfügen und soll zum Jahreswechsel 2019/20 eröffnen. Das Hotel wird durch klare Formen und funktionelles Design geprägt sein. Ein besonderes Augenmerk wird bei dem Hotelprojekt auf Nachhaltigkeit und Regionalität gelegt. Die 57 Hotelzimmer in zwei verschiedenen Kategorien sind auf 24 Quadratmetern speziell auf die Bedürfnisse von Geschäftsreisenden ausgerichtet. In der Penthouse-Etage des Hauses werden eine Sauna sowie ein Fitnessraum entstehen und im Erdgeschoss des Hotels wird es ein kleines Restaurant mit frischen, regionalen Gerichten geben. „Wir stellen uns vor, dass unsere Küchencrew die Karte tagesaktuell entsprechend der Marktangebote gestaltet und so für Frische und Abwechslung sorgt“, so Dirk Hetzer.

Best Western Hotel Junge Donau in Immendingen

Mit dem zweiten geplanten Hotelprojekt in Immendingen wird die Stadt Immendingen ihr allererstes Hotel erhalten: Auf dem Gelände Am Freizeitzentrum entsteht das Best Western Hotel Junge Donau mit 96 Zimmern, das ebenfalls Ende 2019 eröffnen soll. Auch in Immendingen werden die 96 Hotelzimmer in zwei verschiedenen Kategorien angeboten und jeweils 24 Quadratmeter groß sein. Neben der Zielgruppe Geschäftsreisende sollen in Immendingen gezielt auch Donauradwanderer angesprochen werden. So wird die Gestaltung des Erdgeschosses optisch von dem Thema Donau dominiert sein. Die Themenwelt der Donau von der Quelle in Donaueschingen bis zur Mündung im Schwarzen Meer wird dort zu bewundern sein. Darüber hinaus bietet das Hotel im Erdgeschoss ein so in der Region bisher unbesetztes gastronomisches Angebot: Für Hotelgäste und Gäste aus der Region wird die Weinbar des Hauses nationale und internationale Weinspezialitäten glasweise anbieten. Dazu wird es ein Angebot an badischen Tapas geben, die den Weingenuss abrunden.