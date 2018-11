The Sanchaya ©Preferred Hotels & Resorts

Die Preferred Hotels & Resorts wachsen weiter: Im dritten Quartal 2018 traten 17 neue Hotels in elf Ländern der Marke bei, darunter auch das Grand Elysee Hamburg. Die neuen Häuser an Standorten in Amerika, Europa und Asien reichen von historischen Villen bis zu Strandresorts.

Folgende Häuser ergänzen das Portfolio von über 700 Hotels und Resorts:



- Villa del Quar (Valpolicella, Italien)

- The Sanchaya (Bintan, Indonesien)

- Grand Velas Riviera Nayarit (Nuevo Vallarta, Mexiko)

- Aliz Hotel Times Square (New York, USA)

- Les Terrasses d'Eze (Eze, Frankreich)

- Amerikalinjen (Oslo, Norwegen)

- CitySuites Manchester (Manchester, Großbritannien)

- Diamond Resort Naxos Taormina (Sizilien, Italien)

- Galeria Plaza Irapuato (Irapuato, Guanajuato, Mexiko)

- Grand Elysée Hamburg (Hamburg, Deutschland)

- Grand Velas Los Cabos (Los Cabos, Mexiko)

- Grand Velas Riviera Maya (Playa del Carmen, Mexiko)

- Hotel Cabrera Imperial by Cosmos (Bogota, Kolumbien)

- Mystery Hotel Budapest (Budapest, Ungarn)

- Purohotel (Mallorca, Spanien)

- Smart iStay Silao (Silao, Guanajuato, Mexiko)

- Velas Vallarta Suiten Resort (Puerto Vallarta, Mexiko)