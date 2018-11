Unter dem Motto „Quo Vadis Budget-Hotellerie?“ steht am 15.11.18 ab 19 Uhr die öffentliche Veranstaltung „Tourism Matters“ der Fakultät für Tourismus der Hochschule München.

Low-Budget-Hotels haftete lange das Bild von billigen Absteigen an. Doch spätestens seit der Wirtschaftskrise im Jahre 2008 stieg die Nachfrage nach günstigen Übernachtungsangeboten. Dr. Axel Gruner, Professor für Hospitality Management: „Heute boomen vor allem Budget-Designhotels wie Ruby, Motel One, Cocoon oder Explorer. Aber auch konzeptstarke Low-Budget-Herbergen ohne Designermöbel wie Meininger, Buddy, B&B Hotels oder prizeotel erwirtschaften Gewinne, von denen viele Inhaber der Drei- oder Vier-Sterne Hotellerie nur träumen.“



Welche Erfolgsfaktoren sind für den wirtschaftlichen Erfolg der Budget-Hotellerie relevant und was planen deren Macher in Zukunft? Antworten auf diese für sämtliche Hoteliers interessanten Fragen dürfen sich die Gäste im Rahmen des Master Forums von vier Vertretern erfolgreicher traditioneller und neuer Hotelmarken erwarten. Vor Ort sind:

Max Luscher, Geschäftsführer B&B Hotels

Nizar Rokbani, Founder MEININGER Hotels & Schulz Hotels

Johannes Eckelmann, CEO & Founder Buddy Hotel

Katja Leveringhaus, CEO & Founder Explorer Hotels



Anmeldungen für die kostenfreie Veranstaltung über die Website der Fakultät für Tourismus.