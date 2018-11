Am 30. Oktober 2018 hat die Lifestyle-Hotelmarke Canopy by Hilton ihr erstes Hotel in Kontinentaleuropa an den Start gebracht. Das Canopy by Hilton Zagreb befindet sich im Herzen der kroatischen Hauptstadt.

„Wir freuen uns, das Canopy by Hilton Zagreb als unser erstes Haus in Kontinentaleuropa vorstellen zu können. Zagreb ist bekannt für seine reiche Geschichte, seine pulsierende Kultur sowie seine auf die Gemeinschaft ausgerichtete Nachbarschaft und passt hervorragend zur Marke Canopy by Hilton“, so Gary Steffen, Global Head of Canopy by Hilton. Das Canopy by Hilton Zagreb verfügt über 151 „Just-Right-Zimmer“, darunter acht geräumige Suiten, deren Gestaltung von der langen Industriegeschichte des Stadtteils inspiriert ist.

Die Räume sind mit lokalen Textilien und Kunstwerken ausgestattet. So greift das für die Marke charakteristische Betthaupt das Design des kroatischen Staatswappens auf und die Teppiche erinnern an traditionelle Trachten. Die Gänge unterstreichen ebenfalls die reiche Geschichte der Umgebung und sind mit Postern des berühmten kroatischen Erfinders Nikola Tesla geschmückt.

Bei Ankunft werden Gäste außerdem mit traditioneller Bajadera-Schokolade begrüßt. Im „ReUnion“ Restaurant genießen Hotelgäste authentische Küche mit frischen lokalen Zutaten und traditionelle Spezialitäten wie kroatischem Mangoldkuchen, Risotto mit schwarzem Tintenfisch und eine Auswahl an heimischem Käse und Wein. Im Canopy Central Café und in der Bar gibt es neben kleinen Mahlzeiten und lokalen Spirituosen auch Cocktails, die von den kroatischen Pionieren Nikola Tesla und Slavoljub Penkala inspiriert wurden. Jeden Abend bietet die Canopy Central Bar eine kostenfreie Verkostung mit lokalen Getränken und Gerichten wie Orahnjača – einem traditionellen Nussstrudel – und Samoborska greblica – einem traditionellen Gebäck mit frischem Hüttenkäse – für Hotelgäste an.

Durch den kürzlich erweiterten Flughafen, der nur zwanzig Kilometer entfernt liegt, ist das Canopy by Hilton Zagreb hervorragend für Meetings und Veranstaltungen angebunden. Es verfügt über zwei Tagungsräume, die kleinere Tagungsmöglichkeiten und einen passenden Rahmen für gesellschaftliche Veranstaltungen wie Cocktailempfänge bieten. Das Hotel bietet außerdem ein großzügiges 24-Stunden-Fitnesscenter.