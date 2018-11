Zuwachs in Bayern: Zentral am Landshuter Hauptbahnhof gelegen und nur zwei Kilometer von der Innenstadt entfernt hat am 31. Oktober das B&B Hotel Landshut eröffnet. Damit ist es die erste von fünf weiteren geplanten Neueröffnungen im vierten Quartal 2018.

Das B&B Hotel Landshut verfügt über 84 Einzel-, Doppel- und Familienzimmer, die alle über den gewohnten B&B HOTELS Standard verfügen: kostenfreies Highspeed-WLAN & Sky-TV, eine Klimaanlage auf jedem Zimmer und schallisolierte Fenster. Das Wandpaneel in jedem Zimmer erinnert an die Landshuter Hochzeit, ein mehrwöchiges historisches Fest, das alle vier Jahre in der Stadt veranstaltet wird. Besonderes Extra: Es stehen in direkter Hotelnähe 47 kostenfreie Parkplätze für die Gäste zur Verfügung.