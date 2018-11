Nach mehreren Neueröffnungen im kommenden Jahr soll in Essen 2020 das erste Concierge Hotel eröffnen. Betreiber ist die Hoteliersfamilie Mintrop, Investor und Bauunternehmer ist die Schlun Baugruppe aus der Nähe von Aachen.

Das Mintrops Concierge Hotel wird in unmittelbarer Nähe der Messe Essen gebaut. Mit einem Investitutionsvolumen von etwa neun Millionen entsteht ein ein siebenstöckiges Gebäude mit rund 1.800 Quadratmetern Fläche, in dem 52 Apartments Platz finden. Den Unterschied zu einem „klassischen“ Hotel erläutert Moritz Mintrop, Geschäftsführer der Mintrops MM Hotels und künftiger Betreiber: „Wir interpretieren den Concierge, der sich im Hotel um alle Wünsche und Belange des Gastes kümmert, modern und bieten neben einem Portier vor Ort zudem die Möglichkeit des digitalen Check-in und Check-out rund um die Uhr und an sieben Tagen in der Woche. Auch Kultur-, Restaurant- und Ausflugstipps sowie die Nutzung individueller Hotelserviceleistungen werden digital zur Verfügung gestellt. Der Gast hat somit die größtmögliche Freiheit und kann Leistungen abrufen, wann immer er möchte.“ Mintrops MM Hotels sind ein inhabergeführtes Unternehmen in Essen, das in dritter Generation in der Hotellerie und Gastronomie tätig ist.