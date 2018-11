Mit einem überaus positiven Resümee schloss die viertägige Gastro Vision Roadshow. Bei den vier Veranstaltungsorten in München, Frankfurt, Köln und Berlin konnte ein deutlicher Anstieg der Besucherzahlen verzeichnet werden.

Der neue Roadshow-Stopp in Köln kam bei den Besuchern gut an und die Veranstaltung in München setzte sich nach ihrer Einführung im Vorjahr sogar an die Spitze. Die rund 20 Aussteller freuten sich über das große Interesse und informierten vor Ort über ihre neuen Produkte und Innovationen für Hotellerie, Gastronomie und Catering. „Die Gastro Vision Roadshow hat zu ihrer vierten Auflage nochmal einen Schub bekommen und erfreut sich zunehmender Beliebtheit bei Ausstellern und Besuchern. Mit gutem Grund: Die angenehme und familiäre Atmosphäre bietet beste Voraussetzungen für intensive Gespräche und gute Möglichkeiten zum entspannten Netzwerken. Die Verweildauer auf den Veranstaltungen ist darum besonders hoch. Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf“, sagt Gastro Vision-Veranstalter Klaus Klische.