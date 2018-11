Welches Serviced-Apartment-Konzept überzeugt in diesem Jahr? Die Antwort auf diese Frage gibt es am 14. November: Bei einer festlichen Gala in Leipzig werden wieder die „So!Apart Awards 2018“ in vier Kategorien vergeben.

Wie im vergangenen Jahr werden „die kleinen Feinen“ gekürt, Konzepte, die als „neu und besonders“ kategorisiert werden und die Klassiker „groß und großartig – Aparthotel“ und „groß und großartig – Apartmenthaus“ werden ausgezeichnet. Es gibt wieder einen Special Award und den Publikumspreis für „das beliebteste Kleine“, mit maximal 50 Apartments, und das „beliebteste Große“, mit mehr als 50 Apartments.

Das sind die Nominierten für die „So!Apart Awards 2018“:

„die kleinen Feinen“

• Apart Arthotel Munich Airport Boardinghaus

• arcona Living Osnabrück

• HARBR. boardinghouse Ludwigsburg

• Yays Oostenburgergracht, Amsterdam

• Yays Sagrera, Barcelona

„groß und großartig – Aparthotel“

• Adina Apartment Hotel Leipzig

• Arthotel Ana Living Stuttgart, Stuttgart

• Lindner Hotel & Residence Main Plaza, Frankfurt/Main

„groß und großartig – Apartmenthaus“

• Felix Suiten im Lebendigen Haus am Zwinger, Dresden

• my4walls Serviced Apartments, Hamburg

• SMARTments business Wien Hauptbahnhof

• The Spot, München

• Visionapartments St. Sulpice

„neu und besonders“

• Arthotel Ana Living Stuttgart

• b20 Serviced Apartments Bern

• my4walls Serviced Apartments, Hamburg

• Visionapartments St. Sulpice

• Yays Sagrera, Barcelona

Zum dritten Mal vergibt die Jury auch einen Special-Award für ein besonderes Konzept, das sich vor allem durch seine Story oder seine Initiativen auszeichnet sowie zwei Publikumspreise, die in einem öffentlichen Online-Voting in den Kategorien „das beliebteste Große“ und „das beliebteste Kleine“ gewählten wurden.

Knapp 5.000 Nutzer von Serviced Apartments haben sich an der Wahl beteiligt. Die „So!Apart Awards“ werden im Rahmen der gleichnamigen Fachtagung am 14. November in Leipzig vergeben und sind der feierliche Höhepunkt eines vielseitigen und anspruchsvollen Programms, das sich ausschließlich dem boomenden Serviced-Apartment-Segment widmet.

Die diesjährige Jury des „So!Apart Awards“: Sabine Galas (Chefredakteurin vom „Business Traveller“), Sylvie Konzack (Chefredakteurin des neuen Online-Reise-Magazins „Bleisure Traveller“), Petra Naoum (Veranstaltungsmanagerin, interne Auditorin bei der DLR, Auditorin und Hotelprüferin), Corinna Kretschmar-Joehnk (Geschäftsführerin von JOI-Design), Uwe Niemann (Leiter Markt Hotelfinanzierungen Deutsche Hypothekenbank), Sandra Lederer (stellv. Chefredakteurin des Fachmagazins „hotelbau“) und Anett Gregorius (Inhaberin und Gründerin von Apartmentservice).