Die Budget-Design-Hotelgruppe Motel One schließt auch das dritte Quartal 2018 mit positiven Zahlen ab und bietet mit der Eröffnung in Glasgow nun in neun europäischen Ländern 66 Hotels und 18.438 Zimmer an.

Die durchschnittliche Auslastung erhöhte sich zum Vorjahr leicht auf 80,3 (Vj. 79,4) Prozent, der Umsatz stieg um 19 Prozent auf 131 (Vj. 110) Millionen Euro und der EBITDA wuchs um 25 Prozent auf 46,6 (Vj. 37,3) Millionen Euro. Auflaufend konnte der Umsatz um 20 Prozent auf 353,5 (Vj. 295) Millionen Euro und das EBITDA auf 111,4 (Vj. 92,8) Millionen Euro gesteigert werden, trotz der durch die neueröffneten Hotels leicht niedrigeren Auslastung von 76 (Vj. 77,5) Prozent.

Wie bereits 2017 konnte sich Motel One das AAA-Rating sichern und führt gemeinsam mit Accor Hotels das Treugast Investment Ranking an. Überzeugen konnte die Budget-Design-Hotelgruppe auch in diesem Jahr mit einer Steigerung der Marktpräsenz sowie einer herausragenden Performance. Besonders die stetige Weiterentwicklung des Designkonzeptes sowie die konsequente Umsetzung der Investitionszyklen von maximal sieben Jahren, sorgten für das Top-Ranking. Neben diesem Erfolg testierte die Deutsche Bundesbank Motel One auf Basis der Bilanzen zum 31.12.2017 wie im Vorjahr die Notenbankfähigkeit mit Rangstufe 3-. Dies bedeutet, dass Geschäftsbanken ihre an Motel One ausgereichten Kredite als Sicherheit bei der Deutschen Bundesbank einsetzen können.