Zehn Jahre stand das Gebäude im Süden von Barcelona so gut wie leer – jetzt hat die Berliner Budget-Gruppe a&o den 7.900 Quadratmeter großen Verwaltungskomplex einer ehemaligen TV-Fabrik erworben. Die Immobilie soll umgebaut und umgenutzt werden.

Rund 170 Zimmer mit 750 Betten sollen hier bis circa 2021 vor allem für preisbewusst reisende Familien und Gruppen entstehen. a&o-Chief Investment Officer Henri Wilmes: „Mit dieser dritten Transaktion in 2018 gelingt uns der ersehnte Markteintritt in Spanien – einem der Schlüsselmärkte in Europa.“ Die Immobilie erscheine nur auf den ersten Blick wenig attraktiv. "Dabei haben wir sie – ganz im Gegenteil – an einem spannenden, zukunftsfähigen Standort entdeckt und entwickeln so nicht nur ein neues Haus, sondern geben Impulse für ein ganzes Quartier.“ Die Renovierungs- und Umbauarbeiten für das künftige a&o Barcelona sollen 2020 starten, die Fertigstellung beziehungsweise Eröffnung ist für 2020/21 geplant. Aktuell ist a&o mit 34 Häusern in 21 Städten und sechs Ländern die größte privat geführte Hostelkette Europas. Mit Barcelona will a&o zugleich den Grundstein legen für seine Expansion auf der Iberischen Halbinsel mit weiteren Stationen in Madrid, Sevilla, Malaga, Lissabon und Porto.

Hospitalet liegt im Süden der Hauptstadt Barcelona, wo die Messe, Teile der Universität Barcelona sowie nationale und internationale Unternehmen angesiedelt sind. Das künftige a&o liegt zentral und komfortabel angebunden sowohl an den öffentlichen Nah- wie an den regionalen und internationalen Bahnverkehr. Bis Barcelona-Zentrum sind es nur rund 15 Minuten.