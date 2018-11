Oliver Fudickar, Corporate Director of Operations, bei der Eröffnung des neuen Hauses von arcona in Bremen. © arcona

Das neue Hotel arcona Living in Bremen hat eröffnet. Das Hotel mit 44 hochwertig ausgestatteten Zimmern und Studios sowie Kitchenette ist dort in nur wenigen Monaten entstanden.

Bereits im Vorfeld hatte arcona bezüglich des Interior-Konzepts einen Fotowettbewerb zum Thema „Handel im Wandel der Zeit“ initiiert. Viele Bremer hatten Fotos eingesandt, die nun teilweise im Hotel aufgehängt werden. Auch die Studios an sich erzählen auf unterschiedliche Art, wie sich Bremen zu einer Handelsmetropole entwickelt hat. Alle Studios verfügen zudem über ein eigens für die arcona Gruppe entwickeltes Doppelbett mit Topper, ein Duschbad, eine vollausgestattete Kitchenette, Klimaanlage sowie Parkettboden. Großzügige Flatscreeen-TVs und schnelles WLAN sorgen für gute Unterhaltung und die Schallschutzfenster garantieren einen erholsamen Schlaf. Ein besonderes Highlight sind die drei Studios im Dachgeschoss mit großer Außenterrasse und Blick über die Stadt. Wer entspannen und trainieren möchte, kann im Obergeschoss des Hotels die Sauna oder im Untergeschoss den Fitnessraum nutzen. Erstmals zu einem Raum vereint werden die beiden Konzepte LIVINGroom und LIVINGkitchen. In letzterer können die Gäste abends eine Kleinigkeit essen, sich am Kühlschrank selbst bedienen oder einfach nur einen Feierabend-Absacker in Gesellschaft trinken. Das arcona Living Bremen ist das fünfte Haus, das die arcona Hotels & Resorts innerhalb eines Jahres eröffnen.

arcona-Geschäftsführer Alexander Winter, sagt: „Wir sind bereits an mehreren Wochenenden, aber auch an Wochentagen ausgebucht.“ Bremen sei nicht nur touristisch interessant, sondern auch ein moderner Technologie- und Hochschulstandort mit einer Vielzahl von Messen, sportlichen und kulturellen Events.