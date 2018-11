Im Sommer 2019 soll das Ghotel hotel & living in Bochum eröffnen. Jetzt wurde Richtfest gefeiert.

Aktuell wird das neue Hotel in exponierter Lage an der Alleestraße in Bochum errichtet. Nach der Eröffnung des Ghotel hotel & living in Essen 2017, ist Bochum der zweite Standort im Ruhrgebiet. Das neue Ghotel hotel & living Bochum wird mit dem in Aachen ansässigen Projektentwickler DUDOQ Real Estate GmbH entwickelt. In der Realisierung übernimmt die ebenfalls in Aachen ansässige Complemus Real Estate GmbH mit ihrer Fachabteilung das ganzheitliche Bauprojektmanagement. Die Architekturleistungen wurden von der Kooperation Architektenzaak/Marggrafarchitektur Nils & Nina Marggraf GBR erbracht und mit dem Inneneinrichtungskonzept ist die Firma Columbia Objekt GmbH aus Hamburg beauftragt worden. Das fünfgeschossige Garni-Hotel wird über 162 Zimmer sowie 64 Außenstellplätze verfügen. Außerdem bietet das Hotel eine Hotelbar, in der auch Snacks angeboten werden.