Am Flughafen Köln/Bonn (li.) und in der Schweiz entstehen derzeit zwei neue Moxy-Hotels. © Moxy

Moxy expandiert: Sowohl in der Schweiz als auch am Flughafen Köln/Bonn entsteht je ein neues Haus der zu Marriott gehörenden Marke.

Gegen Ende 2019 soll das erste Lifestyle-Hotel im Lausanner Flon-Quartier eröffnet, die Grundsteinlegung erfolgte bereits. Auf gut 3.500 Quadratmetern entstehen insgesamt 113 Zimmer. "Wir freuen uns, dass wir nach der erfolgreichen Expansion nun auch mit Moxy in der Schweiz vertreten sind. Neben dem Moxy in Bern mit 130 Zimmern, welches Anfang 2020 seine Türen öffnet, wird es das zweite Moxy unter unserer Leitung sein", so Beat Kuhn, Managing Director von SV Hotel.

Das zeitgenössische Flon-Quartier im Herzen Lausannes ist überwiegend autofrei, es gibt zahlreiche Geschäfte und vielfältige Freizeit-, Kultur- und Gastronomieangebote. "Das Moxy-Konzept ist die ideale Ergänzung und passt perfekt zum pulsierenden Viertel", sagt Beat Kuhn.

Zusätzlich zum neuen schweizer Haus entsteht am Flughafen Köln/Bonn aktuell ein weiteres Moxy. Die Kölner Immobilien-Investment- und Projektentwicklungsgesellschaft Art-Invest Real Estate baut das Hotel gegenüber von Terminal 1. Sie wird auch Betreiber sein. Insgesamt wird das Haus (Investitionsvolumen 35 Millionen Euro) 250 Zimmer bieten, sowie einen Konferenz- und Tagungsbereich und Gastronomie- sowie Fitnessangebote. Ende 2019 sollen die Bauarbeiten beginnen, die Eröffnung des Hotels ist für 2021 geplant.

"Wir freuen uns sehr, mit Moxy eine moderne und individuelle Marke für das Hotel gefunden zu haben, die gut zu uns passt. Passagiere, die das Hotel in der Zukunft für eine Übernachtung in Köln/Bonn nutzen, erreichen das Terminal fußläufig in wenigen Minuten. Der Bau des Hotels ist ein großer Gewinn für den Köln Bonn Airport. Zudem ist er ein wichtiger Schritt bei der Erschließung unserer landseitigen Flächen, die noch so viel Potenzial bergen“, sagt Johan Vanneste, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. Das Gebäude in Form eines Pentagons orientiert sich an der Grundform des Flughafens, die 1970 von dem Architekten Prof. Paul Schneider von Esleben entwickelt wurde. Die öffentlichen Bereiche des Hotels, zum Beispiel die Lobby, das Restaurant und die Bar, sollen im obersten Geschoss des Hotels entstehen – Gäste haben von dort aus einen Rundumblick über das Flughafengelände.