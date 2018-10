In einer aktuellen Erhebung hat HRS eine leicht gestiegene Zahl an Stornierungen festgestellt – trotz verschärfter Stornobedingungen einiger Hotelketten.

Nach HRS-Angaben ist die relative Anzahl an Stornierungen in den vergangenen 12 Monaten um 0,9 Prozent marginal gestiegen. "Als Folge sind die damit zusammenhängenden Mehrkosten für Unternehmen nach wie vor beachtlich: Die verschärften Bedingungen führen zu höheren Hotelkosten von durchschnittlich 3,8 Prozent", erklärt das Kölner Buchungsportal in einem Statement.

„In der aktuellen Sourcing Saison stellen wir fest, dass flexible Stornobedingungen und die Vermeidung zusätzlicher Gebühren Muss-Kriterien der Travel Manager und Einkäufer sind. Allein strengere Stornierungsbedingungen heben die Kosten der Hotelprogramme im Schnitt um bis zu vier Prozent an, was flexible Konditionen noch relevanter macht“, sagt Marco D'Ilario, Vice President Sourcing Solutions bei HRS.

Für eine Untersuchung im Bereich der Stornierungen hatte HRS das Buchungsverhalten seiner größten Unternehmenskunden weltweit analysiert. Im August 2017 prognostizierte der Hotel Solutions Anbieter Mehrkosten in Millionenhöhe, wenn Ketten künftig keine kostenfreien Stornierungen bis 48 Stunden vor Anreise mehr anbieten. In einer Umfrage von HRS unter rund 100 Travel Managern aus Konzernen gab vor einem Jahr ein Drittel an, entsprechende Sonderkonditionen aushandeln zu wollen, um zusätzliche Gebühren zu vermeiden.