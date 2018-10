Die Hotel-Technologieanbieter Fairmas und die Firma OTA Insight geben bekannt, dass sie eine neue Partnerschaft eingegangen sind. Damit wollen beide Firmen ihren Kunden besseren Service bieten.

Die Berliner Fairmas GmbH ist ein Hotelspezialist für Lösungen in den Bereichen Finanzplanung, Controlling und Management Reporting sowie Benchmarking. Sie kooperiert künftig mit OTA Insight, einem Anbieter einer cloudbasierten intelligenten Datenplattform, spezialisiert auf Preis- und Distributionsstrategie. Durch die Partnerschaft, die den Austausch von Marktdaten vorsieht, können gemeinsame Kunden innerhalb der Business Intelligence Plattform (BI) von OTA Insight ihre eigenen Hotelleistungskennzahlen (KPIs) aus dem Fairmas Benchmarking sehen. Dies spare Zeit und erhöhe die Transparenz, da der Wechsel zwischen den Systemen wegfällt, so die Verantwortlichen.

Auf der anderen Seite könnten gemeinsame Kunden jetzt die von OTA Insight erfassten zukünftigen Hotelzimmerpreise der Online Buchungsportale (OTAs) ihres eigenen Mitbewerberumfeldes als zusätzliche Information im Fairmas Finanzreporting einsehen. Damit liefere das Fairmas Berichtswesen zusätzlich zu den hoteleigenen Zimmerraten, Umsätzen und entsprechenden Leistungskennzahlen (KPIs), aktuelle Informationen über das Preisgefüge der direkten Mitbewerber. So könne das Hotelmanagement schneller auf Änderungen im Konkurrenzumfeld reagieren.

„Fairmas und OTA Insight verbindet die kundenorientierte Ausrichtung und das Ziel Hotel Management Prozesse durch die Entwicklung intelligenter IT-Lösungen zu vereinfachen und zu verbessern. Diese Zusammenarbeit ist eine echte Win-win-Situation und bringt für gemeinsame Kunden viele Vorteile. Vor allem machen wir ihnen das Leben leichter. Indem wir einen Schwerpunkt auf Integration und den Datenaustausch legen und die Kommunikation zwischen den Systemen ermöglichen, ersparen wir unseren Kunden den Wechsel zwischen den Systemen. Zusätzliche Features, wie beispielsweise der detaillierte Preisvergleich aus OTA Insight intergiert in unsere Fairmas Produkte sind aktuell in Planung“, sagt Niels Schröder, Geschäftsführer von Fairmas. „Durch diese Partnerschaft und ihre Vorteile sind unsere gemeinsamen Kunden ihrer Konkurrenz einen Schritt voraus, da sie nun Zugriff auf mehr zuverlässige Daten haben, ein Muss für eine erfolgreiche Revenue Strategie. Die Weiterentwicklung unseres Angebots erlaubt es Nutzern, sich ein besseres Bild des Marktes zu machen und lässt uns unsere Position als Marktführer in der Region weiter ausbauen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Fairmas und sind gespannt auf die positiven Auswirkungen, die der neue Service auf die Unternehmen unserer Kunden haben wird“, erklärt Sean Fitzpatrick, OTA Insight CEO